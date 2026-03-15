Nommé pape le 8 mai dernier, Léon XIV est un Américain né à Chicago. Il est donc assez logique de voir le constructeur automobile Ford lui offrir un véhicule et faire référence à sa ville de cœur à cette occasion surtout que l’engin en question est précisément fabriqué dans une usine de Chicago.

Ce véhicule, vous le reconnaissez peut-être : il s’agit d’un Explorer, mais pas celui qui utilise un groupe motopropulseur 100 % électrique et qu’on peut acheter dans les concessions de la marque à l’ovale chez nous. Là, on parle de l’Explorer thermique qui a été lui aussi commercialisé sur le marché européen à partir de l’année 2020 (en version hybride rechargeable).

Un modèle trop gros pour l’Europe

Avec ses 5,06 mètres de long, ce pachyderme capable d’embarquer sept occupants n’a eu qu’une carrière très discrète chez nous et a définitivement disparu d’Europe en 2024.

Aux Etats-Unis, en revanche, son format n’a évidemment rien de choquant. Le modèle a d’ailleurs reçu un restylage en 2024 et Ford précise que cet exemplaire « papal » possède sous le capot un V6 hybride de 3,3 litres associé à une boîte automatique à dix vitesses.

Une personnalisation pour le pape

Cet Explorer a aussi été personnalisé spécifiquement pour le pape. Son intérieur présente des petits logos représentant la ville de Chicago, avec également les drapeaux de la ville mais aussi une représentation de la basilique Saint-Pierre.

D’après le patron de Ford Jim Farley, qui a personnellement livré cet exemplaire au pape Léon XIV, le souverain pontife en a pris le volant et il adore la « conduite très sportive ».

A noter qu’à la fin de l’année dernière, c’est BMW qui avait offert un SUV iX électrique au pape.