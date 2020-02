Essai - Ford Explorer (2020) : le paradoxe CO2

En bref Plus gros SUV de chez Ford Uniquement disponible en hybride rechargeable À partir de 77 000 €

Nous l'avons dit et répété ici, l'Europe impose en effet aux constructeurs des émissions moyennes de CO2 de 95 g/km, moyenne calculée sur l'ensemble des véhicules immatriculés depuis le 1er janvier 2020. En 2021, l'Europe fera les comptes et pour ceux qui dépasseraient le chiffre fatidique, crac dedans, ce sera l'amende pour chaque gramme de dépassement !

Dans ce contexte, Ford est parmi ceux qui doivent se préparer à « raquer ». Le constructeur n'a de fait pas été parmi les plus rapides à électrifier sa gamme. Il y a certes déjà une Mondeo hybride et les hybridations light du Tourneo et du nouveau Puma, et courant 2020 arriveront le SUV électrique Mustang Mach-E, le nouveau Kuga en version plug-in et une ribambelle d'autres hybrides light, mais tout cela est trop peu, trop tard. Ford devra cracher au bassinet et l'urgence est de réduire la facture, en réduisant la moyenne des émissions des véhicules vendus. Et voici donc un paradoxe de cette guerre au CO2 : la solution immédiate de Ford est un colosse de 5 mètres de long, créé par sa branche américaine. Soit dit en passant, il traversera l'atlantique sur des navires consommant du fioul et crachant d'épaisses fumées noires. Mais à part ça, Madame la Marquise…

Tout cynisme mis à part, le Ford Explorer Plug-In Hybrid est tout de même très performant en matière d'émissions officielles. Son système hybride se compose d'un moteur V6 essence turbo de 3 litres associé à une boîte automatique 10 rapports, d'un moteur électrique placé sur le pont arrière, et d'un pack de batteries de 13,6 kWh qui se rechargent en 4 heures maximum sur une prise domestique. La puissance systémique totale est de 457 chevaux, le couple de 825 Nm. Ford annonce une autonomie électrique de 40 kilomètres et grâce à cela, le véhicule est homologué selon les normes WLTP à 3,1l/100km et… 71g CO2/km ! En clair, cet engin de quelque 2 400 kilos est bel et bien le plus "propre" de la gamme actuelle de Ford, et le restera jusqu'à l'arrivée du Kuga hybride rechargeable. Ça, c'est pour la théorie. Mais avant de passer à la pratique, achevons le portrait du géant.

Un beau bébé

Avec ses 5 mètres de long pour 2 de large et 1,8 de haut, l'Explorer en impose, plus même qu'un Audi Q7 par exemple, aux dimensions comparables. Nous l'expliquerions par le fait que le Ford affiche un design décomplexé, créé pour séduire un marché encore plus friand de SUV que le nôtre, où les véhicules du genre ne doivent même pas chercher à faire profil bas. Ses formes carrées le rendent du coup très spacieux, et ce jusqu'aux places 6 et 7 (à déploiement électrique) livrées de série.

Le client Ford trouvera des points communs avec les produits européens de la marque, comme certaines commandes, le volant ou encore l'excellent système multimédia SYNC3 avec écran tactile 12,3 pouces. Mais en même temps, il règne à bord une ambiance 100% américaine, créée d'abord par les vastes sièges très typiques (au traitement un peu cheap selon les standards européens pour tout dire), et par une qualité perçue moins soignée que dans une Focus. Les plus exigeants feront la grimace, les autres apprécieront le côté dépaysant.