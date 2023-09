Ford Explorer : Volkswagen ID.4 inside - En direct du salon de Lyon 2023

Si vous connaissez un peu la marque Ford, le nom d'Explorer vous dit forcément quelque chose. En effet, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un modèle tout simplement incontournable qui existe depuis plus de 20 ans. La dernière génération de ce gros SUV a même fait une apparition dans l'Hexagone en hybride avec un certain succès. Mais attention, on ne parle plus du même véhicule aujourd'hui puisqu’il s'agit d'un modèle entièrement nouveau du moins chez Ford.

En réalité, les éléments techniques sont connus puisque cet Explorer est né de l'association entre Ford et Volkswagen, qui a abouti précédemment aux créations des derniers Ford Ranger et Volkswagen Amarok. Le cousin de cet Explorer est donc la Volkswagen ID.4, mais il y a aucune ressemblance esthétique.

Le nouveau SUV de Ford affiche en effet une forte personnalité qui se traduit par des lignes très rectilignes avec une calandre verticale et des projecteurs très fins. On est donc à mille lieues d'une ID.4 et ces divergences se retrouvent aussi au niveau des mensurations avec 4,46 m de long contre 4,58 m pour le SUV de Volkswagen.

l’intérieur, les habitués de Ford ne seront pas dépaysés puisqu'ils retrouveront la planche de bord du Mach e, qui se caractérise par un grand écran vertical de près de 15 pouces qui peut s'orienter et dissimule un rangement qui se verrouille automatiquement. L'autre originalité réside dans les haut-parleurs puisqu'ils sont remplacés par une barre de son.

Pour ce qui est des aspects pratiques, l'habitabilité arrière est bonne que ce soit pour l'espace aux jambes et même la place centrale est exploitable grâce au plancher plat. Le volume de chargement est intéressant avec 450 litres.

Même si on sait que cet Explorer reprendra la plateforme MEB de Volkswagen, beaucoup de zones d'ombre subsistent sur la puissance des moteurs ou la capacité des batteries. Ford a seulement indiqué que son SUV sera décliné en deux versions : deux ou quatre motrices. Pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. L'autonomie devrait être supérieure à 500 km et Ford annonce 25 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Révélé en mars dernier, le Ford Explorer se fait désirer car la commercialisation a été décalée à une date ultérieure. Il en est de même de la communication des tarifs.

L'instant Caradisiac : la vraie nouveauté

Cet Explorer est la vraie nouveauté chez Ford. Pas de doute, même si le constructeur américain met en avant ses véhicules fonctionnant au bioéthanol, c'est bel et bien l'Explorer qui est mis en avant. Pas de prix mais les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.