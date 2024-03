Le nouveau Ford Explorer électrique (2024) au prix du Renault Scénic E-Tech (essai passager)

On avait découvert le nouveau Ford Explorer EV l’année dernière dans sa présentation statique. Rien à voir avec le SUV thermique découvert dans le film Jurassic Park en 1993 (où il se faisait piétiner par un méchant tyrannosaure), ni avec l’énorme Explorer PHEV qui vient de quitter le catalogue européen. Ce nouveau SUV long de 4,48 mètres, plus petit que le gros Mustang Mach-E et ses 4,71 mètres de long, reprend le châssis et la technologie du Volkswagen ID.4 et se place en face du Renault Scénic E-Tech Electric (4,47 mètres) ou du Peugeot E-3008 (4,54 mètres).

Ford nous a permis de faire un petit tour en passager dans ce nouveau SUV électrique, dont le confort et l’habitabilité intérieure n’ont rien de particulièrement détonant même s’il semble présenter des qualités routières dans la bonne moyenne du segment. Avec une planche de bord moderne articulée autour d’un gros écran tactile central de 14,6 pouces tourné verticalement (qui peut se pivoter manuellement), une finition correcte à l’avant (mais des contreportes en plastique dur à l’arrière), des places arrière raisonnablement spacieuses et un coffre de 470 litres, il se montre vivable malgré son gabarit relativement petit. Côté consommation, on a relevé 16,7 kWh/100 à l’ordinateur de bord sur un court trajet de 38 km en milieu urbain et péri-urbain.

Surtout, le constructeur américain donne enfin des précisions quant à ses groupes motopropulseurs. Outre une entrée de gamme « Standard Range » similaire à celle du Volkswagen ID.4 avec un moteur électrique de 170 chevaux et des batteries de 52 kWh, qui n’arrivera au catalogue que dans un second temps, la variante propulsion cœur de gamme « Extended Range » reprend le moteur arrière AP550 inauguré par la Volkswagen ID.7 l’année dernière (avec 285 chevaux sous le capot) et se combine à des batteries de 77 kWh de capacité nette. L’autonomie maximale WLTP annoncée surprend avec 602 km, contre seulement 550 km au Volkswagen ID.4 doté du même groupe motopropulseur.

La version haut de gamme AWD Extended Range, enfin, reprend le groupe motopropulseur du Volkswagen ID.4 GTX avec 340 chevaux (via deux moteurs et une transmission intégrale), un 0 à 100 km/h abattu en 5,3 secondes et 566 km en autonomie maximale. Cette dernière version dispose des nouvelles batteries de 79 kWh en capacité nette découvertes sur la Volkswagen ID.3 GTX. Pour une raison inconnue, la version propulsion dotée des mêmes batteries se contente (pour l’instant) de l’ancienne batterie de 77 kWh. Dommage car cette dernière aurait théoriquement pu bénéficier d’une autonomie encore meilleure sinon. Côté recharge, l’Extended Range propulsion se limite à 135 kW en charge rapide (10-80% en 28 minutes) et la version AWD monte à 185 kW en pointe (10-80% en 26 minutes).

Un prix dans le coup

Proposée à 43 900€, la version de base dotée des petites batteries de 52 kWh ne présente pas beaucoup d’intérêt sur le papier face à un Renault Scénic E-Tech 60 kWh affiché à moins de 40 000€. La version Extended Range, en revanche, paraît très compétitive avec une addition à 46 900€ en finition de base avec un équipement de série déjà riche (aides à la conduite de niveau 2, connectivité smartphone totale, caméra de recul…). Avec un prix identique (46 990€ pour le Renault) et une autonomie maximale quasiment aussi bonne (602 km contre 627 km pour le Scénic), une puissance très supérieure et un niveau d’équipement similaire, il y a match sur le papier.

Et la catégorie des SUV électriques familiaux semble vraiment se recentrer sur ce rapport prix-prestations juste sous les 47 000€ avec de grosses batteries et un bon niveau d’équipement de série. L’Explorer semble très bien positionné en théorie face au Renault Scénic E-Tech, au Peugeot E-3008 et au Tesla Model Y. Mais il faudra évidemment confirmer ça lors de notre futur essai.