Le Ford Explorer restylé (2024) perd sa version hybride

Le Ford Explorer est un énorme SUV de plus de cinq mètres de long qu’on ne croise que très rarement sur nos routes. Il est pourtant bien commercialisé chez nous depuis l’année 2020, dans une unique version hybride rechargeable de 457 chevaux évitant le problème du malus écologique, facturé à tout de même 89 000€ (avec une remise à 82 000€ en France).

Mais alors que ce gros modèle n’est déjà plus disponible qu’en stock chez nous, il va très probablement bientôt disparaître de notre marché car sa version américaine ne possède même plus de version hybride au catalogue. Dans sa version restylée que vient de présenter Ford aux Etats-Unis, l’engin gagne une calandre encore plus grosse, améliore la finition de son intérieur et progresse au niveau de l’équipement et des aides à la conduite. Mais sous le capot, il impose désormais les gros moteurs 100% thermiques qui donneraient accès en France à un malus écologique maximal de 60 000€.

304 ou 406 chevaux

L’Explorer restylé laisse en effet le choix entre un bloc 2,3 litres à quatre cylindres turbo de 304 chevaux et un V6 3,0 litres de 406 chevaux. Compte tenu de sa diffusion en Europe, son départ du Vieux Continent ne sera de toute façon pas une grosse perte. Rappelons que Ford prépare l’arrivée chez nous d’un autre Explorer, un peu plus petit et entièrement électrique, conçu sur la base du Volkswagen ID.4. Cet Explorer-là doit arriver d’ici la seconde moitié de l’année 2024.