Bmw R18

Une BMW R18 signée par le Pape vendue aux enchères

Dans Moto / Préparation

Olivier Cottrel

Vaisseau amiral de la gamme BMW, la R18 et son Big Boxer ont récemment profité de la bénédiction du pape. Une moto spécialement personnalisée a été présentée à Léon XIV en septembre dernier lors d’une cérémonie au Vatican. Un exemplaire unique qui a été vendu aux enchères.

Une BMW R18 signée par le Pape vendue aux enchères

Le 3 septembre dernier, lors d’une cérémonie organisée au Vatican, une BMW R 18 Transcontinental spécialement personnalisée pour l’occasion par un concessionnaire de la marque (Witzel) a été présentée au pape Léon XIV pour qu’il la bénisse et appose sa signature sur la moto. Elle profite également d’une peinture blanc nacré et affiche les armoiries du Vatican.

Cette R 18 Transcontinental, unique et portant donc la signature du pape, offerte par BMW Motorrad, a été vendue aux enchères avec succès par Missio Austria via Sotheby's au Motorworld de Munich le 18 octobre dernier. Les recettes de cette vente, d’un montant atteignant tout de même 130 000 euros, seront reversées à des projets d’aide à l’enfance à Madagascar, alors même que le pays connaît actuellement une grave crise politique.

Une BMW R 18 Transcontinental customisée pour le pape vendue pour la bonne cause

Markus Flasch, le PDG de la marque allemande s’est ravi de cette vente : « Le résultat exceptionnel de la vente aux enchères de notre R 18 Transcontinental signée par le pape Léon XIV est un magnifique point d’orgue de cette action caritative. Comme tous les participants, je suis ravi que nous puissions contribuer significativement, avec les 130 000 euros récoltés, à des projets d’aide aux enfants de Madagascar, en collaboration avec Missio Austria. Et bien sûr, je souhaite beaucoup de plaisir au nouveau propriétaire avec cette BMW R 18 Transcontinental unique. »

