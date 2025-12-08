Marché moto en novembre : la BMW R 1300 GS star des ventes devant la Honda Hornet, la Yamaha MT-07 fait de la résistance

La conjoncture actuelle, et les immatriculations par anticipation réalisées en novembre 2024 en prévision du changement de norme, passant d’Euro 5 à Euro 5 + faisaient que l’on s’attendait à un mois de novembre compliqué pour le marché moto et scooter français.

La tendance à la baisse constatée tout au long de l’année s’est ainsi logiquement prolongée en novembre dernier, avec des chiffres en net recul pour l’ensemble des immatriculations.

Selon les chiffres de AAA Data et du baromètre Mobilians Dataneo, les moyennes et grosses cylindrées (classées MTT) ont enregistré une baisse de 14,39 % en novembre 2025 par rapport à la même période un an plus tôt avec 7 174 unités immatriculées. La catégorie des MTL (motos et scooters jusqu’à 125 cm3) enregistre également des chiffres en déclin, avec un recul de 15,09 % en novembre.

Si chez les 125 cm3, c’est le Honda Forza qui s’impose comme la meilleure vente avec 294 unités devant le Yamaha XMax 125 (173 unités vendues), du côté des motos de plus grosses cylindrées, c’est la BMW R 1300 GS (dans sa version standard et Adventure) qui a été la plus populaire en novembre dernier avec 376 unités écoulées (respectivement 207 et 169 unités). À la seconde place, Honda place sa CB750 Hornet (222 unités), tandis que la Yamaha MT-07 profite d’une offre promotionnelle pour retrouver des couleurs avec la troisième position des meilleures ventes avec 202 unités neuves immatriculées.

Une baisse importante en novembre avant une dégringolade en décembre ?

Les nombreux véhicules immatriculés par les concessionnaires en décembre 2024 avant le passage à Euro5 + ne laissent clairement pas augurer d’un mois de décembre 2025 positif, comme le prévoit Bertrand Macé vice-président de la filière deux-roues Mobilians : « Décembre devrait suivre une dynamique similaire. ».

Pour les constructeurs historiques, une autre bataille s’annonce également, l’arrivée massive des marques chinoises sur le marché, avec de plus en plus de modèles qui couvrent maintenant tous les segments. « Leurs motos arborent désormais des designs européens avec un niveau de finition standardisé qui met une pression croissante sur les marques historiques. La bataille pour le marché ne fait que commencer ! » prophétise ainsi Bertrand Macé.