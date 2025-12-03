Le livre d’Or de la Moto pour revivre la saison 2025 de MotoGP

Ultra-dominée par l’Espagnol Marc Marquez et Ducati, la saison 2025 de MotoGP s’est achevée il y a quelques semaines seulement sur le circuit de Valence, en Espagne.

Un Marquez en cachant un autre, c’est Alex, également sur Ducati qui a terminé l’année à la seconde place du classement général. 2025 a donc consacré la fratrie, qui a marqué de son sceau l’histoire du championnat MotoGP : Marc et Alex Marquez sont en effet devenus les deux premiers frères à terminer aux deux premières places d’un championnat du monde de vitesse.

Les treize victoires, cette saison, dont neuf d’affilée, ont même permis à l’aîné des frères Marquez de se hisser à la hauteur du nonuple champion du monde Valentino Rossi. Seul désormais Giacomo Agostini compte un titre de plus en classe reine que Marc Marquez.

Du côté des Français, l’année a été plus mitigée. Johann Zarco a brillé sur le circuit du Mans en remportant devant son public un second GP dans sa carrière et a réalisé une année 2025 solide, terminant meilleur pilote Honda. Le premier sacre d’un Français à domicile depuis plus de soixante-dix ans.

Pour Fabio Quartararo, 2025 est une nouvelle année à oublier, malgré quelques faits d’armes. Loin devant tous les autres pilotes Yamaha, Fabio n’a que trop rarement été en mesure de se battre pour la victoire, handicapé par une moto en déficit de performance par rapport à la concurrence.

Une année MotoGP 2025 pleine de promesses

Avec les premières victoires d’Alex Marquez, Fermin Aldeguer et Raul Fernandez, les belles performances de Marco Bezzecchi, cette année 2025 a vu de nombreux pilotes être en mesure de jouer la gagne. De quoi laisser espérer une saison

Pour revivre en détail cette saison 2025 de MotoGP, course par course, ainsi que les portraits des champions et tous les résultats ce nouvel opus du Livre d’Or de la moto signé Michel Turco, journaliste spécialiste du sport moto, est un essentiel à avoir dans sa librairie.

Publié par Solar, il est en vente au prix de 29,99 euros.