Un Grand Prix de France moto 2025 historique à plus d'un titre

Il l'a fait !

Pilote ô combien sympathique et talentueux, le Français Johann Zarco a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de France moto 2025 en vainqueur ce dimanche. Un second succès en catégorie MotoGP, après l'Australie il y a près de deux ans, qui couronne une carrière exemplaire pour le pilote Honda.

Parti en pneus pluie sur une piste piégeuse, Zarco a parfaitement géré les conditions climatiques changeantes pour s'imposer en solitaire avec plus de vingt secondes d'avance sur le second, qui n'était autre que le multi-champion du monde, pilote officiel Ducati et archi-dominateur de cette saison 2025, Marc Marquez.

Privé de SA Marseillaise lors de sa victoire en Australie (pour ceux souffrant d'amnésie) Johann Zarco a donc pu profiter cette fois de son hymne national sur la plus haute marche du podium.

Un moment partagé avec le public, venu une nouvelle fois en nombre dans les allées du circuit Bugatti du Mans pour voir triompher un pilote tricolore sur son épreuve nationale en catégorie reine, une première depuis Pierre Monneret en 1954 !

Une victoire pour l'Histoire

C'est dire si une page de la moto française s'est écrite hier sur le tracé sarthois.

Et une nouvelle fois les fans français ont répondu présent, avec un nouveau record d'affluence historique pour le GP de France moto 2025.

Pour la première fois de l'Histoire, un Grand Prix MotoGP a attiré plus de 300 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end (311 797 spectateurs exactement).

Ce dimanche, le circuit a même comptabilisé 120 403 spectateurs pour voir Johann Zarco signer sa seconde victoire en catégorie MotoGP.

Merci pour ce moment Johann, tu es grand !