Conduire une moto rend plus intelligent ? Une étude japonaise le confirme

C’est une hypothèse simple mais audacieuse qui a motivé cette recherche : si des jeux vidéo peuvent stimuler l'activité cérébrale, pourquoi pas la moto, qui demande concentration, anticipation, coordination et prise de décision rapide ? Résultat : les motards réguliers présentent une amélioration de 50 % de leurs capacités cognitives par rapport aux non-motards.

Pour valider cette idée, les chercheurs ont recruté des hommes d’âge moyen n’ayant pas conduit depuis plus de dix ans. La moitié du groupe a été invitée à reprendre la moto pour ses trajets quotidiens pendant deux mois, l’autre moitié continuant à utiliser voiture, transports en commun ou vélo.

Les résultats sont sans appel : les motards ont montré des progrès notables en mémoire, attention et flexibilité mentale, tandis que le groupe témoin n’a observé aucun changement significatif. En somme, la conduite d’une moto agit comme une véritable stimulation cérébrale.

Une meilleure santé mentale… et physique

Mais les bienfaits ne s’arrêtent pas au cerveau. Les participants ont aussi signalé moins de stress, plus de vitalité et une meilleure concentration au quotidien. Pour Kawashima, la fatigue accrue liée à la conduite d’une moto est en réalité un entraînement complet du corps et de l’esprit, bien plus riche que de simples déplacements passifs.

Certains chercheurs évoquent même des effets positifs sur des pathologies chroniques, comme le diabète de type 2. En effet, l’effort léger et répété que demande la conduite en milieu urbain pourrait contribuer à stabiliser la glycémie, à condition d’être bien préparé en cas d’hypoglycémie.

Si ces conclusions ont de quoi réjouir les passionnés, elles ne doivent pas faire oublier les règles de sécurité. Une étude parallèle menée au Nebraska a montré qu’après l’abrogation du port obligatoire du casque, les décès à moto ont bondi de 45 % et les admissions à l’hôpital ont explosé.

Alors, oui, la moto peut rendre plus alerte, plus heureux, et même plus sain, à condition de rouler équipé, prudent, et l’esprit bien éveillé. Et si vous n’avez jamais essayé ? Il n’est jamais trop tard pour découvrir cette « thérapie à deux roues ».