Royal Enfield Classic 1300 Vita : un délire mécanique unique venu du Japon !

Sur le papier, un bloc de 1 300 cm³ à quatre pattes, ça n’a rien de révolutionnaire nous direz-vous.

Sauf que dans le cas de cette commande directement passée par la marque indienne Royal Enfield à l’atelier Custom Works Zon, le challenge était un peu plus ardu. Les préparateurs japonais ont donc pris le pari de prendre deux moteurs bicylindres de Royal Enfield et de les greffer ensemble pour atteindre 1 300 cm3.

Dévoilée en décembre dernier lors du Yokohama Hot Rod Custom Show, cette « Vita » a marqué les esprits. En combinant deux twins de 650, la puissance grimpe aux alentours des 100 chevaux.

Un travail titanesque pour un résultat totalement inédit

Mais le vrai tour de force, c’est la transmission. Custom Works Zon a relié les deux moulins via une chaîne qui part du vilebrequin avant pour rejoindre le bloc arrière. C’est ce dernier qui gère l’embrayage et la boîte de vitesses afin de transmettre la puissance à la roue arrière. Un procédé totalement artisanal.

Côté châssis, on est très loin du cadre de série. Les artisans japonais ont concocté un ensemble unique avec une fourche à parallélogramme à double triangulation et ressort central, un cadre rigide à l’arrière (pas d’amortisseur, c’est vos lombaires qui font le boulot) et des roues XXL : du 26 pouces à l’avant et du 18 pouces à l’arrière.

Alors évidemment, vous ne croiserez pas cette Royal Enfield Classic 1300 Vita à tous les coins de rue, et encore moins en concession. C’est une pièce d’orfèvrerie, un pur exercice de style unique dont le prix n’a pas été dévoilé par ses créateurs.