Jusqu’à 1 000 euros de promos sur les motos Royal Enfield, c’est le moment de faire des bonnes affaires
À quelques semaines de la reprise de la saison, Royal Enfield frappe un grand coup et propose des remises allant jusqu’à 1 000 €, soit sous forme de rabais immédiat, soit en bons d’achat sur l’équipement. L’objectif ? Faire de la place dans les stocks.
Dans quelques semaines, le printemps sera de retour, et avec lui la reprise de la saison moto.
À cette occasion, Royal Enfield lance une nouvelle opération commerciale, offrant jusqu’à 1 000 € de remise ou d’avantage client sur une sélection de modèles emblématiques.
Jusqu’au 31 mars 2026, les clients peuvent profiter soit d’une remise immédiate sur la moto, soit d’un bon d’achat à valoir sur les accessoires et vêtements Royal Enfield.
Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent investir dans un des modèles historiques de la gamme Royal Enfield, ce sont les deux piliers de la gamme qui profitent de la remise maximale. L’Interceptor 650 et la Continental GT 650 profitent de 1 000 € de remise. Les twin indiens sont donc affichés à partir de 6 690 euros. Les plus récentes Bear 650 (prix remisé à partir de 7 040 euros), Shotgun (7 090 euros), Super Meteor (7 390 euros) et Classic 650 (6 590 euros) ne sont pas oubliées avec une aide de 500 €.
Des promos pour écouler les stocks
Dans la gamme des 450 Royal Enfield, le roadster Guerrilla 450 profite pour sa part de 600 € d’avantage client (5 090 euros), et le trail Himalayan 450 de 450 € (5 440 euros).
Enfin, la petite Classic 350 voit son prix fondre de 450 € pour s’afficher à 4 840 euros.
À quelques semaines du retour des beaux jours et des températures plus clémentes pour ressortir les motos du garage et en profiter au maximum, c’est l’occasion de s’offrir une Royal Enfield à tarif réduit.
