À Rétromobile, Royal Enfield expose son passé, son présent et son futur
À l'occasion de l'édition 2026 de Rétromobile, le constructeur indien célèbre son 125ᵉ anniversaire. Pour l'occasion, les visiteurs pourront découvrir des modèles mythiques, mais également les principales nouveautés actuelles.
Royal Enfield est une marque historique. Sa place à Rétromobile est donc plus que logique sachant qu'elle est née en 1901. Pour l'occasion, les visiteurs vont pouvoir découvrir quatre modèles emblématiques : le premier modèle de la marque, la Project Origin 1901, la Bullet 1932, la Bullet Classic de 2008 et la WD/RE "Flying Flea" 1942. Cette appellation a d'ailleurs été ressortie des cartons pour la nouvelle moto électrique de la marque indienne.
Mais les amateurs de motos modernes trouveront aussi leur bonheur puisque la SIMA, importateur de Royal Enfield en France en profite pour exposer certaines nouveautés, à l'image de la Bullet 650, plus ancienne moto au monde en production continu qui adopte aujourd'hui un bicylindre 650 cc.
L'Himalayan 450 a fait le déplacement aussi dans sa déclinaison Mana Black et c'est le cas également de la Goan Classic, qui est déclinée pour l'occasion dans un coloris exclusif Rave Red. Une série limitée produite à 150 exemplaires pour la France.
Enfin, le futur est à la Porte de Versailles avec la présentation de la Flying Flea C6, premier modèle électrique qui va prochainement aboutir à la mise en place d'une gamme zéro émission complète.
