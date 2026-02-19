Objectif deux millions de motos pour Royal Enfield qui rêve en grand

Porté par un marché indien qui s’impose comme le numéro un mondial et des ventes à l’international sur la courbe ascendante, Royal Enfield se sent pousser des ailes.

Déterminée à surfer sur la vague, Eicher Motors, la maison mère de la marque indienne va réaliser d’importants investissements pour permettre à Royal Enfield de développer sa force de frappe, tant sur le marché indien qu’au niveau international.

Un plan d’investissement massif d’environ 110 millions de dollars a déjà été validé pour porter sa capacité de production à deux millions d’unités par an.

Ce bond industriel n’est pas un pari risqué de la part du constructeur, c’est simplement une réponse à une demande qui ne faiblit pas, portée par une stratégie produit d’une redoutable efficacité.

Signe de la santé de fer du groupe, cet investissement est entièrement financé par les ressources internes de l’entreprise.

L’Inde au centre du marché moto mondial

C’est dans le sud de l’Inde, dans l’État du Tamil Nadu, à Cheyyar, que tout va se jouer. L’usine existante va bénéficier d’une extension majeure pour augmenter la capacité de 1,46 million à 2 millions de motos.

Les grandes manœuvres ont d’ailleurs déjà commencé puisque Royal Enfield compte augmenter sa production de motos de petites et moyennes cylindrées dès ce premier trimestre 2026 pour tourner à plein régime d’ici à 2028.

Avec un volume de ventes croissant, Royal Enfield est dans une période décisive de son histoire et entend bien profiter de sa position dominante sur son marché domestique comme du retour en grâce des moyennes cylindrées en Europe.