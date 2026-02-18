Zarco, Quartararo, Tech3 et le championnat du monde féminin à l’honneur sur Canal+ pour cette saison 2026 de MotoGP

À maintenant moins de deux semaines de l’ouverture de la saison 2026 de MotoGP, dont le premier Grand Prix aura lieu sur le tracé de Buriram, en Thaïlande le 1er mars prochain, le diffuseur exclusif de la compétition en France, Canal+ a présenté le dispositif qui accompagnera les passionnés tout au long de l’année.

Pour couvrir les Grand Prix MotoGP et pour épauler Laurent Rigal, on retrouvera une équipe de consultants de choc et complémentaires : Randy de Puniet, Jules Danilo et Louis Rossi.

En marge des Grand Prix, le MotoGP sera également mis à l’honneur sur Canal+ avec des formats courts.

Forte de son succès l’année dernière auprès des abonnés, avec plus de huit millions de vues au compteur, la série « Team Zarco » revient pour une saison 3. Le pilote LCR Honda continuera donc de partager son quotidien avec les passionnés tricolores sous l’œil des caméras de Canal+, toujours friands de découvrir les coulisses d’un des meilleurs pilotes du plateau MotoGP.

Le nouveau boss de Tech3, Günther Steiner, sera également mis en lumière sous ce même format avec une nouveauté baptisée « Team Günther » à retrouver sur les plateformes Canal+ tout au long de la saison.

Un contenu MotoGP enrichi sur Canal+

Avant même la reprise du championnat, c’est Fabio Quartararo, l’autre pilote français de la grille MotoGP qui sera à l’honneur avec un épisode inédit d’Intérieur Sport, intitulé « Obsession(s) », qui sera diffusé ce dimanche 22 février, à 21 heures, sur Canal+.

En plus du MotoGP, Canal+ a également acquis les droits du championnat WorldWCR, le Championnat du monde féminin de moto où trois Françaises au départ pour cette saison 2026 : Emily Bondi, Line Vieillard et Lucie Boudesseul.