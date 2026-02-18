Moteur Yamaha deux-temps et look de MotoGP, cette Honda Grom se veut radicale !

La Honda Grom (aussi connue sous le nom de MSX125 en Europe et en Asie) est l’une des petites motos du catalogue Honda. Moins emblématique que les Monkey ou Dax, elle n’en a pas moins rencontré un franc succès depuis son lancement en 2014.

Si son look de petit roadster séduit, l’atelier de préparation Cohn Racers, basé à Miami, en Floride (Etats-Unis) a décidé de le transformer à sa façon. Réputé pour ses préparations souvent basées sur la Harley-Davidson Sportster, avec des moteurs de 100 chevaux et de nombreuses pièces en fibre de carbone, l’atelier américain a cette fois relevé un autre type de challenge.

« Pour nous, c’était un défi, une démonstration de créativité, de concevoir quelque chose d’unique. Le projet Honda Grom correspondait parfaitement à cette vision. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le réaliser, car cela nous a permis de sortir de notre zone de confort. Dès le départ, l’objectif était de concevoir une minibike avec toute la personnalité d’une machine de compétition, sans pour autant compromettre l’équilibre et la fiabilité du modèle de série. Nous avons vu de nombreuses Honda Grom équipées de moteurs de 250 cm³ et même de plus grosses cylindrées, mais ces moteurs étaient souvent trop puissants pour le châssis. Après une étude approfondie, nous avons opté pour un moteur deux-temps de 125 cm³, capable de délivrer une bonne puissance tout en préservant la maniabilité et le plaisir de pilotage. »

Un moteur deux-temps de cross transforme la Honda Grom en moto de piste

Et l’heureux élu est un bloc développant environ 35 chevaux issu d’une moto de cross de 2016, la Yamaha YZ125. Pour parer aux vibrations du moteur monocylindre, celui-ci a été monté sur des silentblocs en caoutchouc intégrés au cadre.

Afin d’encaisser le surplus de puissance, la Honda Grom (90 kg seulement) a également été revue au niveau de sa partie-cycle : les suspensions sont confiées à Öhlins, le freinage à Brembo et le bras oscillant d’origine en acier a été remplacé par une pièce en aluminium.

Pour habiller leur création, les Américains ont fait venir un carénage intégral d’Asie. Avec ses couleurs bleu blanc rouge, les couleurs traditionnelles du HRC, il complète parfaitement le look de mini-motoGP.