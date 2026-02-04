Marché moto en janvier : un rebond en trompe-l’œil, Honda fait toujours la course en tête, BMW, Kawasaki et Triumph dans le dur

Le marché moto français retrouve-t-il des couleurs en ce début d’année 2026 ?

On nous annonce 9 316 immatriculations (hors 3-roues) contre 8 803 en janvier 2025. Sur le papier, c’est une hausse de 5,83 %. Mais c’est oublier un détail crucial : janvier 2025 avait été le pire mois de la décennie. Pourquoi ? Parce qu’en fin d’année 2024, les réseaux avaient « pré-immatriculé » massivement (environ 10 000 machines) pour purger les stocks d’Euro 5 avant le passage à Euro5 +.

Et si l’on compare ce mois de janvier 2026 aux dernières années « normales » (2023 ou 2024), la réalité se fait plus cruelle : nous sommes en fait à -10 % de volume. Les 10 755 unités de 2024 semblent bien loin.

Un rebond du marché à confirmer dans les prochains mois

Dans ce contexte, le classement des constructeurs affiche une certaine stabilité. Honda (2 384 unités neuves immatriculées en janvier 2026) reste encore et toujours l’indétrônable patron. Malgré une baisse de 7,63 %, la marque à l’aile génère à elle seule 25 % des ventes de modèles neufs du marché global. Loin devant son premier poursuivant, Yamaha (1 447 unités) et ce malgré une hausse de 14,03 %. En revanche c’est la soupe à la grimace chez BMW (-20,77 %) et Triumph (-19,42 %). Même Kawasaki (-12,51 %) accuse le coup.

Du côté des chiffres fous comme + 132 % pour Suzuki ou + 136 % pour KTM, c’est simplement que ces marques avaient quasiment tout pré-immatriculé à la fin de l’année 2024. Elles repartent donc d’un score de quasiment zéro, ce qui rend la progression spectaculaire sur le papier, mais modeste en volume réel (372 unités pour la firme japonaise et 342 pour KTM).

Les Chinois impressionnent toujours

Derrière les ténors, l’offensive chinoise sur le marché français se confirme : + 36 % pour CF Moto (311 unités), + 75 % pour Voge (239 unités) ou encore + 18 % pour Zontes (176 unités).

Il faudra attendre la fin du premier trimestre et le retour des beaux jours dans quelques semaines pour savoir si le marché a vraiment retrouvé de l’appétit ou s’il va continuer à traîner les pieds.