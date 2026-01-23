Premier constructeur européen : BMW deuxième derrière celui que l’on n’attendait pas

Pas grand-chose n’a été épargné à KTM en 2025.

Aboutissement des difficultés financières connues depuis plusieurs années, 2025 a vu la marque passer tout près de la fin, seulement sauvée par l’apport de capitaux venus d’Inde, et du partenaire de longue date, Bajaj.

Le géant indien, qui préside désormais à la destinée du groupe KTM en ayant acquis la majorité du capital, s’échine à remettre de l’ordre dans la maison Orange.

Les effectifs sont passés de plus de 5 300 employés à un peu moins de 3 800, et 500 suppressions de postes supplémentaires ont été annoncées récemment. Des divisions entières, comme celle des vélos électriques, ont été supprimées, les stocks ont été réduits de plus de 100 000 motos et la gamme de produits a été simplifiée. En 2026, KTM va ainsi miser sur la continuité.

Une année de transition avant de repartir vers l’avant ?

Si la marque a connu une année 2025 difficile en coulisses, sur le marché moto français la marque autrichienne a également vu ses chiffres de ventes plonger.

Malgré tous ces obstacles, KTM a une bonne raison d’avoir de l’espoir : la marque est repassée devant BMW au titre honorifique de premier constructeur européen.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2025, le groupe KTM a immatriculé 209 704 motos dans le monde. C’est un chiffre inférieur à celui des années précédentes, certes, mais suffisant pour conserver l’avantage sur son concurrent direct en Europe : BMW Motorrad, qui a clôturé l’année avec 202 563 unités.

Si l’écart n’est pas énorme, le contexte change beaucoup de choses. Alors que BMW atteint ce résultat grâce à une stabilité industrielle et financière, KTM traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire récente.

La stabilité pour BMW, la surprise pour KTM

De son côté, BMW peut se targuer d’avoir franchi la barre des 200 000 motos pour la quatrième année consécutive, grâce à des marchés solides comme l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, et à la dynamique constante de sa gamme GS. Les R1300 GS et R1300 GS Adventure restent les piliers de sa gamme, avec plus de 32 000 unités écoulées du modèle standard. L’Europe demeure son principal atout, avec plus de 118 000 immatriculations sur le continent.

Pourtant, cela n’a pas suffi à détrôner KTM de la première place européenne.

BMW clôture l’année 2025 avec un léger recul par rapport à l’année précédente, soit environ 8 000 motos de moins, sur un marché mondial de la moto en perte de vitesse. KTM, de son côté, subit une baisse bien plus marquée, de près de 28 %, et conserve néanmoins sa position de leader.

Malgré tout, entre juillet et décembre 2025, les ventes de KTM ont progressé de 60 % par rapport au premier semestre.

Après tout ce qui s’est passé, rester leader européen n’est aujourd’hui pas qu’une question de chiffres. C’est la preuve que, même durement touché, KTM demeure une force industrielle difficile à égaler en Europe qui avec un peu de rationalité dans sa gestion pourrait retrouver des couleurs plus vite qu’on ne le pensait il y a quelques semaines.