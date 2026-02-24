Révolution à venir chez KTM : la marque autrichienne pourrait tout changer !

Sauvé financièrement grâce à l’apport de capitaux venus d’Inde, et de Bajaj, le groupe KTM (anciennement Pierer Mobility et aujourd’hui Bajaj Mobility AG) va entamer de profonds changements, tant dans son offre, son organigramme, que dans son identité même.

Le constructeur autrichien a confirmé le 19 février 2026 la rupture de son partenariat exclusif avec l’agence Kiska, qui signait le design des motos orange depuis plus de trente ans. Ce changement n’est pas qu’une question de style : c’est la conséquence directe de la prise de contrôle totale du groupe KTM par le géant indien Bajaj Auto. Un partenariat qui allait même au-delà du simple design puisque KTM était actionnaire de Kiska (50 % puis 20 %) et en était également le principal client avant que Pierer Mobility AG ne devienne Bajaj Mobility AG.

Dans le cadre d’une restructuration massive après les difficultés financières rencontrées ces derniers mois, KTM a revendu ses parts dans Kiska (à la société technologique Loxone). Le nouveau propriétaire souhaite également un contrôle total sur l’ADN visuel des marques du groupe (KTM, Husqvarna et GasGas). KTM ne part d’ailleurs pas de zéro, la marque a déjà commencé à recruter ses propres designers pour forger cette nouvelle identité.

Un nouvel élan pour KTM qui passera par une identité visuelle revue ?

Bajaj veut aujourd’hui réduire les coûts fixes de KTM et gagner en efficacité en créant son propre centre de design interne à Salzbourg (et non à Mattighofen, pour rester proche du vivier de talents local). Il sera opérationnel dans les prochaines semaines.

La question se pose alors du design des futures KTM, elles qui se sont signalées ces dernières années par leur teinte orange et des lignes toujours plus acérées, qui étaient d’ailleurs loin de faire l’unanimité, y compris parmi les fans de la marque.

Aucun changement radical ne devrait toutefois avoir lieu avant 2828. Les modèles qui arrivent actuellement en concessions actuellement ont été dessinés par Kiska il y a plusieurs années. Le « Ready to Race » anguleux restera la norme encore un moment. Et ensuite ? Si l’orange restera sans doute la couleur fétiche, les lignes taillées au scalpel pourraient s’adoucir ou évoluer vers un look plus consensuel.