Salon de Lyon : plus de 150 motos aux enchères : la vente du 28 février

Vous serez nombreux à vous rendre au Salon de Lyon en cette fin de mois de février. Il faut dire que ce rendez-vous ne cesse de s’améliorer avec, comme vous l’a précisé Olivier dans un précédent article (à redécouvrir en cliquant ici), de très belles préparations.

Deux ventes aux enchères seront proposées avec un total de plus de 150 lots. On commence par celle qui est programmée le samedi 28 février.

Frais et conditions de vente

Les frais appliqués à cette vente seront de 20 % du montant de l’adjudication jusqu’à 14 999 euros et de 15 % au-delà de ce montant. Si vous enchérissez via internet, 60 euros supplémentaires vous seront facturés.

Le règlement pourra se faire uniquement par carte bancaire ou par virement. L’enlèvement des lots pourra se faire immédiatement après la vente du dimanche et le lundi 2 mars jusqu’à 12 heures. Ensuite, jusqu’au 13 mars, ils seront disponibles à Mions (69) sur rendez-vous. Au-delà de cette date, des frais de gardiennage seront facturés (24 euros par jour et par véhicule).

Enfin, si vous le souhaitez, la société Smart Transport Services peut livrer votre moto pour 250 euros dans les départements 42, 01, 38, 26, 69, 71, 73 et 74. Pour les autres départements, comptez 300 euros.

Les machines d’avant 1990

On commence par les machines produites avant 1990. Ici, on ne parle pas d’anciennes mais plutôt de « youngtimers ».

Cette BMW K75 équipée d’un carénage RT a passé le cap symbolique des 100 000 kilomètres. Si l’entretien a été fait en temps et en heure, ce fort kilométrage ne sera pas un problème (estimation entre 800 et 1 000 euros).

On pourrait qualifier cette Honda GL 650 cm3 Silver Wing de « petite Gold Wing ». Elle n’a que 54087 kilomètres (compteur à 5 chiffres…) et son estimation est proposée entre 600 et 800 euros.

Cette Suzuki GS 1000 G de 1981 ne fait pas ses 45 ans. Son petit pare-brise soulagera vos bras si vous faites un long parcours à vitesse soutenue. Très propre, son estimation a été fixée entre 2 500 et 3 000 euros.

Petit prix aussi (estimation entre 800 et 1 000 euros) pour cette Kawasaki GPX 750 R de 1987 qui a un peu plus de 82 000 kilomètres. L’état général de l’ensemble semble correct, y compris les éléments de carénage.

Si vous cherchez une machine plus récente, on se retrouve sur la page suivante.