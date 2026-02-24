Du côté des machines récentes

Avec son look particulier, la BMW F 650 CS équipée d’un monocylindre provenant de chez Rotax, a été un peu boudée par la clientèle. Pourtant, elle cache bien son jeu avec des qualités indéniables. Si vous voulez les découvrir, cet exemplaire de 2003 avec un peu moins de 30 000 kilomètres à son compteur vous tend son guidon (estimation entre 1 000 et 1 500 euros).

Pour représenter la catégorie « électrique », il y a ce scooter Silence de 2022 avec 4 658 à son compteur. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est classifié « MTL », soit l’équivalent d’un 125 cm3 et que son estimation a été fixée entre 1 500 et 2 000 euros.

Du côté des machines récentes, cette Zontes 310 R1 se pose là avec son design taillé à la serpe. Moderne et accessible (estimation entre 2 000 et 2 500 euros), ce petit monocylindre de 300 cm3 est un bon choix pour débuter sur deux roues.

Ce quad CF Moto 520 Z de 2018 sera proposé vers la fin de la première vente. On annonce 13 618 kilomètres et une révision à 993 kilomètres (on suppose qu’il manque un chiffre…). De l’outillage et son carnet d’entretien seront fournis. Comptez entre 1 500 et 2 000 euros pour l’estimation.

Restez avec nous, la présentation de la deuxième vente programmée le dimanche 1er mars arrive…