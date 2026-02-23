Des cadeaux à gogo chez KTM sur les Duke, Adventure et SMC de petites et moyennes cylindrées !

À l’image de Suzuki, qui a annoncé il y a quelques jours une baisse de prix généralisée et une garantie dix ans sur ses modèles de motos et scooters, KTM présente à son tour une offre commerciale qui pourrait profiter à ses futurs clients.

La marque autrichienne offre le Tech Pack pour l’achat d’une moto des familles 790 (Duke et Adventure) des millésimes 2024 à 2026, ainsi que les 890 Adventure et 890 Adventure R (2024 et 2025).

Les Twins LC8c profitent donc du pack gratuitement. Il comprend le régulateur de vitesse, le quickshifter bidirectionnel et le système de régulation du patinage moteur. Pour les roadsters de la famille Duke il inclut aussi le Track Pack composé d’un mode de pilotage Track, d’un antipatinage réglable sur neuf niveaux, d’un réglage de l’accélération, d’un anti-wheeling désactivable et d’une aide au départ. Sur les modèles Adventure, il inclut cette fois le Rally Pack et son mode Rally, l’antipatinage, la gestion de l’accélération et l’ABS désactivable.

Une option, qui peut être facturée jusqu’à 940 euros sur la KTM 890 Adventure ou 799 euros sur la 790 Duke.

Les monocylindres également concernés par une offre de printemps

KTM n’oublie pas les jeunes permis et sa gamme de petite et moyenne cylindrée. Le passage de rapports sans embrayage devient standard sur les 125 et 390 Duke 2024 et 2025 avec le Quichsfter offert. Une offre qui profite aussi aux 125 SMC R et 390 SMC R 2025 (la déclinaison supermotard sur la base du nouveau moteur 390).