Le Chinois QJ Motor veut bousculer le marché avec des prix agressifs sur ses trails

Après avoir présenté sa gamme de roadsters, sportives et custom, le géant chinois QJ Motor, distribué en France par la SIMA, dévoile aujourd’hui les tarifs de sa gamme de trails.

Trois modèles typés « Aventure » sont importés, et couvrent plusieurs segments à destination des jeunes pilotes comme des plus expérimentés.

La porte d’entrée de la gamme des trails QJ Motor, accessible aux permis A1, la SRT 125 DX repose sur un moteur monocylindre 125 cm³ de 15 chevaux (11 kW). Elle est équipée d’une fourche inversée, d’un amortisseur arrière réglable, d’un frein avant avec ABS, d’un éclairage full LED, d’un écran TFT de cinq pouces connecté et de deux prises USB, A et C. Disponible en deux coloris, rouge ou blanc, le petit trail QJ Motor est affiché à 3 999 €.

Le constructeur chinois veut également conquérir le marché des trails de moyennes cylindrées avec son modèle SRT 450 RX. Son bicylindre en ligne de 450 cm³ délivre 47,5 chevaux (35 kW), la puissance maximale autorisée pour le permis A2. Jantes à rayons, roue avant de 21 pouces, suspensions Marzocchi réglables, freinage Brembo, réservoir de 18 litres et équipement complet (écran TFT de cinq pouces, contrôle de traction, bulle réglable, ports USB), la SRT 450 RX se veut plutôt convaincante niveau équipement pour la catégorie. Côté tarif, il est annoncé à 6 299 € pour ce trail de moyenne cylindrée.

Une gamme de trails chinois qui couvre tous les segments en France

Troisième membre de la famille des trails QJ Motor, la SRT 800 RX veut rivaliser avec les références du segment grâce à son bicylindre parallèle de 799 cm³ développant 95 chevaux (bridable A2) et 86 Nm de couple. Sa partie-cycle dispose de suspensions Marzocchi, de freins Brembo à étriers radiaux, roues tubeless (21 et 18 pouces). Dotée de trois modes de conduite (Standard/Sport/Pluie), du contrôle de traction, d’un régulateur de vitesse, d’un quickshifter, du Ride by Wire avec Launch Control, ainsi que d’un écran TFT de cinq connecté, elle se distingue par un équipement complet de série incluant bulle réglable, protège-mains et sabot moteur. Avec son réservoir de 21 litres et sa garde au sol de 210 mm et un tarif affiché à 8 999 €, la SRT 800 RX entend se faire une place sur le marché des trails.

Avec sa gamme de trails, QJ Motor poursuit donc son offensive sur le marché français.