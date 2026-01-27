Après les motos, QJ Motor arrive en France avec ses quads !
Arrivé il y a peu sur le marché moto français, QJ Motor vise désormais un autre segment pour accélérer son développement dans l’Hexagone : les quads. Le constructeur chinois, distribué en France par la SIMA propose ainsi quatre modèles de quads, de 300 cm3 à 1 000 cm3.
Avec près de 25 000 immatriculations en 2025, le marché français du quad est parmi l’un des plus dynamiques en Europe.
Un potentiel sur lequel la marque chinoise QJ Motor, propriété du géant Geely, qui possède notamment les marques autos Volvo ou Lotus, compte bien tirer son épingle du jeu avec une offre structurée autour de quatre modèles allant du 300 cm3 au 1 000 cm3.
Après ses motos, c’est donc avec ses quads que QJ Motor entend bousculer le marché, en s’appuyant pour cela sur l’expertise de la SIMA, son distributeur exclusif.
La gamme disponible en France dès maintenant et dans les prochaines semaines selon les modèles permettra de couvrir les différents besoins et l’ensemble des usages du quad moderne : travail, loisirs, tourisme, exploitation agricole et franchissement extrême.
Quatre modèles de quads pour tous les usages
Du SFA 300 (monocylindre de 289 cm3 développant 24 chevaux), compact et accessible proposé à 4 599 €, jusqu’au SFA 1000 Pro, référence haut de gamme avec son moteur bicylindre en V de 976 cm3, développant 92,5 chevaux (11 999 €), chaque modèle bénéficie d’un développement spécifique tout en s’appuyant sur des solutions techniques communes à l’ensemble de la gamme.
Deux modèles de 600 cm3, le SFA 600 Pro et le SFA 600 Naked sont aussi proposés en France, respectivement à partir de 8 299 € et 7 299 €.
À l’occasion de leur arrivée en France, les quads QJ Motor bénéficient d’une offre de lancement, et de remises sur leurs tarifs : - 250 € pour le SFA 300, - 500 € pour les SFA Pro et Naked, et jusqu’à - 1 000 € pour le SFA 1000 Pro.
