La SIMA se donne de l’air en évitant un redressement judiciaire
Après une année 2025 sous haute tension, la SIMA (Société d’Importation de Motos et d’Accessoires) peut finalement souffler. L’importateur bourguignon vient de valider un accord de conciliation avec ses créanciers, mettant fin à des mois d’incertitude financière.
La SIMA, et avec elle le paysage moto français, peut pousser un grand ouf de soulagement.
Après avoir affiché un chiffre d’affaires record de 51 millions d’euros en 2022, l’entreprise a essuyé une perte nette de 2,7 millions d’euros en 2024. Le décès brutal de Frédéric Fourgeaud début 2023 avait laissé un vide immense, tant sur le plan humain que stratégique pour l’une des références françaises de l’importation et la distribution de motos.
Fin décembre, le tribunal de commerce de Dijon a validé un accord de conciliation entre l’importateur et ses créanciers afin que la société poursuive ses activités. Cela pourrait maintenant aboutir à un rééchelonnement des dettes ou la mise en place de financements adaptés. Le plan de sauvegarde et le redressement judiciaire sont donc pour le moment écartés et l’activité pérennisée.
Une nouvelle stratégie pour la SIMA
Le renouveau de la SIMA passe notamment par un ménage de printemps anticipé dans son portefeuille de marques. Le divorce avec Moto Morini est acté depuis le 31 décembre 2025. Si la marque italienne représentait une part historique du catalogue, la SIMA mise désormais sur le constructeur chinois QJ Motor, avec une distribution en France mais aussi en Suisse et au Benelux.
Malgré les remous, la SIMA peut aussi toujours compter sur ses fondations, notamment sa marque propre, Mash, qui a entamé un profond changement d’identité via le partenariat avec l’usine chinoise Jedi Motor en place depuis quelques mois seulement.
