L’Inde explose tous les records de ventes de motos et s’impose comme le numéro un mondial
Pendant que l’Europe se félicite d’un marché stable autour d’1,6 million d’unités, l’Inde vient de pulvériser la barre symbolique des 20 millions de motos vendues en un an. Porté par une croissance économique importante, le pays confirme son statut de marché numéro un dans le monde avec un dynamisme croissant.
Les chiffres donnent le tournis.
En 2025, il s’est vendu treize fois plus de motos en Inde que sur tout le continent européen. Malgré les tensions douanières de l’administration Trump et les incertitudes mondiales, le marché indien a progressé de 3,5 %, affichant un total colossal de 20,7 millions d’unités. De quoi très largement confirmer le statut de leader mondial du pays de 1,45 milliard d’habitants.
Au sommet de la pyramide, la bataille pour le trône reste un affrontement entre deux mastodontes du marché local. Le constructeur indien Hero MotoCorp, qui a des vues sur l’Europe, conserve son leadership à domicile avec 5,8 millions de ventes. Le géant japonais Honda ne démérite pas avec 5 millions d’unités, mais reste dans le sillage du champion local.
Derrière eux, la hiérarchie est solidement installée avec deux autres constructeurs indiens : TVS Motor et ses 3,7 millions d’unités, Bajaj Auto (nouveau propriétaire de KTM) avec 2,1 millions d’unités. Suivent Suzuki et Royal Enfield, au coude-à-coude avec 1 million d’unités chacun.
Une percée de l’électrique et des chiffres fous pour les motos en Inde
Porté par une réglementation locale favorable et malgré des infrastructures encore en développement, le segment électrique commence à grignoter des parts de marché (+ 4,4 % en 2025). Ather Energy et Ola Electric, font figure de tête de gondole en frôlant la barre des 200 000 immatriculations l’an dernier.
Laboratoire mondial de la petite et moyenne cylindrée pour de nombreux constructeurs, le marché indien s’impose plus que jamais comme le numéro un mondial des ventes.
