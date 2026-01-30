Le Nouvel An chinois s’invite à la Fashion Week avec la Vespa 946 Horse

On ne présente plus la Vespa 946, ce vaisseau amiral du groupe Piaggio qui, depuis douze ans, sert de base à des collaborations prestigieuses avec des grands noms comme Dior ou Armani.

Pour célébrer l’année du Cheval du calendrier chinois, la firme de Pontedera a décidé de jouer la carte du classicisme équestre, mis au service du luxe.

Le mythique scooter italien arbore pour l’occasion une livrée inédite, baptisée « Bay ». Un brun profond, qui imite la robe d’un cheval de course et révèle des reflets dorés. La selle confectionnée artisanalement en Italie s’inspire directement des harnais d’équitation avec un cuir de haute qualité, le monogramme « V » frappé au centre d’un fer à cheval, les surpiqûres dorées et l’étrier de frein avant qui adopte lui aussi cette teinte symbole du luxe complètent le style du scooter. Les poignées et les bras de rétroviseurs sont également recouverts de cuir brun.

Le luxe à l’italienne pour la Vespa

Pour ceux qui craindraient de ne pas être assez raccords avec leur monture, Vespa a tout prévu. La collection capsule « In Sella » propose du prêt-à-porter assorti, tandis que les accessoires optionnels vont de la sacoche arrière en cuir et casque jet dédié au pare-brise avec supports en aluminium et permettent de parfaire le look « cavalier urbain ».

Affichée à 12 000 €, le prix de l’exclusivité italienne, du design intemporel et d’une numérotation qui garantit une certaine cote sur le marché des collectionneurs, la 946 Horse est à réserver chez les concessionnaires jusqu’au 26 février prochain.