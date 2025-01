Un habillage hivernal en édition limitée pour la Vespa 946

Après l'année du dragon, la Chine va bientôt passer à l'année du serpent.

Un événement culturel majeur auquel rend de nouveau hommage Vespa avec une série limitée de la Vespa 946.

Une édition spéciale produite à seulement 888 exemplaires, au tarif pour le moins élitiste : 12 000 euros.

Un modèle sur lequel on retrouve une peinture spéciale, un bleu irisé à la teinte hivernale avec un serpent chromé en 3D. Les poignées du guidon et la selle sont quant à elles modelées pour rappeler la « texture douce de la peau » du serpent. Un animal star de cette série limitée que l'on retrouve jusque sur le bouchon de réservoir du scooter italien, ainsi que sur son garde-boue. Pour le reste, notamment ses caractéristiques techniques, la Vespa 946 Snake reste identique au modèle standard du scooter.

Cette édition spéciale de la Vespa 946 est déjà disponible en pré-commande sur le site de la marque.

Un scooter pour briller en hiver, mais pas seulement

Pour les intéressés la Vespa 946 Snake est visible en France dans un pop-up (un magasin éphémère) au sein des Galeries Lafayette situées sur les Champs-Élysées, à Paris, jusqu'au 5 février prochain.

Outre le scooter, l'univers Vespa Snake est complété par une sélection d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de la Vespa Snake Capsule, enrichie de deux nouvelles pièces : la doudoune longue et le bomber, pour un total look serpent.