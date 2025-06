5 kilomètres sur la roue arrière de sa Vespa avec un sac sur la tête, il établit le record le plus inutile de 2025

« Oops he did it again ».

Spécialiste des challenges totalement déjantés, accompagné de sa fidèle Vespa à qui il fait vivre une vie trépidante (ou un enfer, tout dépend des points de vue), Günter Schachermayr, plus connu sous le nom de « Vespa Freak » a récidivé dans sa quête de réaliser les choses les plus folles avec son scooter.

Après l'avoir fait rouler sur des rails, Günter l'a une nouvelle fois mise à rude épreuve.

L'Autrichien a de nouveau dépassé les limites pour le commun des mortels, en mettant à l'épreuve son équilibre.

Il a parcouru une route de montagne, durant près de cinq kilomètres, sur la roue arrière de sa Vespa, avec un sac opaque sur la tête, l’empêchant d'y voir quoi que ce soit durant tout le trajet. Pour pouvoir respirer correctement il avait même pensé à tout avec un tuyau relié à une bonbonne d'oxygène placé sur le tablier du scooter. Tout de même. Pour ce qui est de se repérer sur le trajet, il faisait confiance à une voiture guide qui lui transmettait les informations par radio.

Ce qui reste à la fois l'un des exploits les plus dingues et inutiles de cette année 2025.

Un habitué des records farfelus avec sa Vespa

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

A 47 ans, ce spécialiste en défis tous les plus fous les uns que les autres ne compte pas s'arrêter là puisque cette tentative ne serait qu'un entraînement en vue de réaliser la même chose, mais sur une distance bien plus importante : les 48 kilomètres de la route alpine du Grossglockner, la plus haute d'Autriche, culminant à plus de 2 500 mètres.

Et pourquoi pas après tout ?