Les scooters Vespa, Piaggio et Aprilia désormais garantis 4 ans

Initiées par Honda, les extensions de garantie allant dorénavant jusqu'à six ans en France pour la firme japonaise, sont devenues monnaie courante pour de nombreux constructeurs (5 ans chez Yamaha comme chez Zero, Kymco et Suzuki).

Le dernier en date à rejoindre le mouvement est le groupe italien Piaggio, qui vient d'annoncer que tous les scooters de son groupe profitaient désormais d'une couverture étendue à quatre années, soit deux ans de plus que la garantie encore en vigueur il y a quelques jours seulement pour les scooters vendus neufs.

Sont donc concernées les marques Aprilia, Piaggio et Vespa, avec leurs modèles à moteur thermique, qu'ils soient de 50 cm3 (si Euro 5) ou de cylindrée supérieure (si Euro 5+).

Une extension de garantie pour tous les scooters du groupe Piaggio

Pour en bénéficier, et comme c'est le cas pour tous les constructeurs, le client doit respecter le plan d'entretien normal prévu par le réseau d'assistance officiel. Le véhicule ne doit pas non plus avoir parcouru plus de 50 000 km à la fin des vingt-quatre premiers mois de couverture.

La nouvelle garantie, valable pendant quatre ans (vingt-quatre mois puis douze mois renouvelables une fois), couvre tous les coûts des pièces de rechange d'origine et de la main-d'œuvre nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement des principaux composants du scooter en cas de défaut.

Cette extension de garantie des scooters Aprilia, Piaggio et Vespa est en vigueur depuis ce lundi 19 mai.