Suzuki GSX-8T et GSX-8TT : la même base, deux caractères bien trempés !

GSX-8T : la routière moderne et polyvalente

Pensée pour les motards qui aiment avaler les kilomètres, la GSX-8T se présente comme une vraie sport-touring accessible. Elle se distingue par son grand carénage protecteur et sa bulle réglable, gage de confort sur autoroute.

Sous le carénage, on retrouve le désormais célèbre bicylindre parallèle de 776 cc, développant 83 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 78 Nm. Un moteur réputé pour sa souplesse et ses reprises dynamiques, parfaitement adapté à un usage routier.

Côté équipement, la GSX-8T n’est pas avare :

✅ Écran TFT couleur 5 pouces ultra lisible

✅ Régulateur de vitesse de série

✅ Quickshifter up & down pour des passages de rapports sans embrayage

✅ Freins radiaux Nissin à l’avant

✅ Réservoir de 17 litres offrant environ 300 km d’autonomie

Avec son poids contenu et sa selle confortable, la GSX-8T se révèle idéale pour voyager léger, tout en restant plus abordable que les grandes GT du marché.

GSX-8TT : le scrambler néo-rétro prêt pour l’évasion

Changement total d’univers avec la GSX-8TT, dernière arrivée dans la famille. Elle joue à fond la carte du scrambler moderne, mêlant inspirations rétro et technologies contemporaines.

Ses lignes s’inspirent des fameuses DR-BIG des années 80, avec un bec de canard caractéristique et un design minimaliste. La selle plate et les jantes à rayons (avec une roue avant de 19 pouces) annoncent d’emblée la couleur : la TT est prête pour les petites escapades hors bitume.

Sous le réservoir, le même bicylindre 776 cc que la 8T, mais légèrement retouché pour offrir une réponse plus douce, idéale en tout-chemin.

Les spécificités de la GSX-8TT :

✅ Suspensions à grand débattement

✅ Roues à rayons pour plus de solidité en offroad

✅ Poids d’environ 230 kg tous pleins faits

✅ Contrôle de traction partiellement déconnectable

✅ Design néo-rétro avec peintures satinées et coloris vintage

Son terrain de jeu ? La ville pour le style, les petites routes pour le fun, et les pistes roulantes pour l’aventure occasionnelle. Elle vise clairement des concurrentes comme la Ducati Scrambler ou la Yamaha XSR700 XTribute.

Avec ces deux nouveautés, Suzuki joue sur deux tableaux : la GSX-8T, pour les rouleurs à la recherche d’une routière moderne et confortable. La GSX-8TT, pour ceux qui veulent une moto à la fois stylée et prête à quitter l’asphalte.

Elles partagent le même ADN moteur et la même base technique, mais incarnent des philosophies radicalement différentes. Un excellent coup de la part de Suzuki, qui prouve sa capacité à proposer des motos polyvalentes et originales dans le segment de moyenne cylindrée.

Tarif pour la GSX-8T : 10 899€, et pour la GSX-8TT : 11 599€