Une mini-moto électrique pour célébrer la Suzuki GSX-R

La mythique sportive Suzuki GSX-R fête cette année ses quarante ans. Pour l'occasion, la marque vient de dévoiler une nouvelle GSX-R1000R mise en conformité avec les dernières normes Euro5+, signant ainsi le retour de la moto au sein du catalogue européen de Suzuki.

Mais ce n'est pas tout.

Dans le cadre des hommages à sa sportive iconique, Suzuki a profité de l'épreuve d'endurance des 8 Heures de Suzuka pour présenter au public une version mini et électrique de sa GSX-R.

Une moto aux couleurs du Team Suzuki CN Challenge, qui engageait une moto utilisant un carburant 100 % durable lors de cette épreuve. Une moto qui a terminé à 32 tours, tout de même, de la Honda gagnante, pilotée par seulement deux pilotes : Johann Zarco et Takumi Takahashi.

Une mini-moto électrique sous forme d'hommage à la "vraie" Suzuki GSX-R

La mini GSX-R est basée sur une petite moto électrique, la e-PO, présentée au Japon il y a déjà plusieurs années.

La mini-moto, habillée façon Suzuki GSX-R avec échappement (factice), ailerons et livrée identiques à sa grande sœur, abrite un moteur électrique Panasonic et une batterie lithium de 16 Ah. Le cadre d'origine en alliage d'aluminium a été fortement modifié pour s'adapter au châssis compact. La moto est également équipée de pneus Bridgestone de 10 pouces, aux dimensions 80/90-10 à l'avant et à l'arrière.

Une petite moto aux dimensions réduites qui devrait rester au stade de moto d'exhibition tant on imagine mal la marque japonaise décliner cette version électrique à plus grande échelle.