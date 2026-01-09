L’impensable facture de 18 000 € réclamée par la mairie de Paris pour un scooter volé

La mésaventure de ce couple, relayée par nos confrères du Parisien a de quoi nous servir de leçon.

Tout commence par une banale panne, un matin d’avril 2022. Jérôme, en plein trajet entre Boulogne-Billancourt et l’Est parisien, doit se résoudre à abandonner son scooter au pied de la Philharmonie de Paris, dans le 19e arrondissement. Mauvaise pioche : trois jours après, l’emplacement est vide. Le deux-roues s’est volatilisé. Pas tout seul, on en convient.

Persuadé qu’il ne le reverra jamais, Jérôme commet alors une erreur fatale : il ne dépose pas plainte et ne signale pas le vol. Ajoutez à cela un déménagement pour l’arrivée d’un troisième enfant et une carte grise jamais mise à jour à la nouvelle adresse, et vous avez tous les ingrédients du scénario catastrophe à venir.

Pendant que le couple pouponne loin de son ancienne adresse, une voisine finit par leur remettre une enveloppe tombée dans leur ancienne boîte aux lettres. À l’intérieur ? Le début d’une avalanche de FPS pour un scooter finalement localisé boulevard Serrurier, à Paris. Sur place Jérôme retrouve alors ce qu’il reste de sa monture : un simple squelette d’acier. Mais le cadre porte toujours la plaque d’immatriculation. Et c’est là que le bât blesse.

Un scooter volé et épave au prix d'une voiture neuve

Les voitures équipées du système LAPI (Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation), qui patrouillent inlassablement pour traquer le non-paiement du stationnement, ont flashé l’épave 272 fois. Et pour l’ordinateur, pas d’état d’âme : si la plaque apparaît, le FPS est envoyé à son propriétaire.

Pour Élodie et Jérôme, entre les FPS et les majorations pour impayés la facture est aujourd’hui colossale : 18 000 euros. Seul espoir : la contestation devant le Tribunal du Stationnement Payant (TSP) de Limoges. Mais avec plus de 355 000 dossiers reçus fin 2025, l’instance est totalement engorgée.

Résultat : le couple est condamné à attendre un jugement pendant au moins deux ans, avec l’épée de Damoclès des huissiers au-dessus de la tête. Plusieurs oublis administratifs qui se paient au prix fort.