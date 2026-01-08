Le retour d’un mythe ? Cette nouvelle japonaise de 400 cm3 pourrait bien faire des heureux !

Marquant une rupture avec un certain conservatisme souvent pointé du doigt, la Suzuki GSX1100S Katana apparue sur le marché en 1981 a insufflé un nouvel élan à la marque japonaise.

Lignes tendues, carénage pointu fusionnant avec le réservoir, robe argentée, son look tranchant, et radical a véritablement apporté un vent de fraîcheur sur le marché moto.

Alors forcément, quand on entend parler d’un retour de l’icône en petit format, nos oreilles se dressent. Après une version 1 000 cm3 lancée en 2019 qui, avouons-le, a peiné à retrouver le lustre de son aînée, la firme d’Hamamatsu pourrait bien rectifier le tir avec une Katana 400.

Une Suzuki Katana de moyenne cylindrée pour renouveler l’offre de moyenne cylindrée ?

C’est du Japon, et plus précisément de chez nos confrères de Webike, que vient la rumeur. Et à y penser, elle est plutôt séduisante.

L’idée de Suzuki, profiter du regain d’intérêt pour les moyennes cylindrées pour glisser à l’intérieur un bloc-moteur de caractère. Selon Webike, Suzuki pourrait cette fois opter pour un quatre-cylindres dérivé de la GSX-R 600 (toujours au catalogue aux États-Unis), revu pour coller aux exigences du permis A2 et des exigences Euro5 +.

L’enjeu est de taille pour Suzuki, qui a retrouvé des couleurs depuis quelques mois sur le marché au profit de ses dernières nouveautés. Et pour réussir son coup, Suzuki devra jouer la carte de la fidélité au modèle de 1981, afin de toucher la fibre nostalgique des passionnés et de conquérir une nouvelle génération de motards. Les premiers rendus numériques circulant sur la toile vont d’ailleurs dans ce sens : un hommage sans fioritures.

Alors, simple fantasme de designer ou future reine du stand Suzuki sur le salon EICMA de Milan 2026 ? Le pari est lancé.