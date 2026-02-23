Privé de sa moto après un vol, un jeune pilote français reçoit un cadeau inattendu de Honda

C’est la belle histoire de ce début d’année 2026.

En pleine préparation de sa deuxième Enduropale du Touquet, le jeune pilote Arthur Fontaine s’est fait voler sa moto (une Honda CRF 450) et tout son équipement lors d’un cambriolage touchant l’entreprise familiale située à Hazebrouck dans la nuit du 17 au 18 janvier.

Un véritable coup d’arrêt pour le jeune homme qui préparait depuis longtemps sa participation à l’édition 2026 de la mythique épreuve sur sable. À un mois de l’échéance, sans budget pour racheter une machine et se rééquiper, Arthur se dit alors qu’il va devoir jeter l’éponge.

La sœur d’Arthur lance malgré tout une cagnotte en ligne qui récolte rapidement 3 000 €, de quoi racheter l’équipement de protection indispensable. Mais le coup de pouce décisif vient d’un nom bien connu du milieu, Valentin Simonet, qui fait le lien entre le pilote désemparé et l’état-major de Honda France.

L’élan de solidarité motard a pleinement joué son rôle

Touché par la mésaventure et la détresse du jeune homme, la marque décide de lui donner un coup de pouce inattendu en lui prêtant une moto. C’est le prestigieux Team de Josse Sallefranque, Honda SR (basé dans la Somme) qui prépare la machine, une Honda CRF 450 millésime 2026 flambant neuve.

« Quand on l’a vu en détresse, on s’est dit : c’est l’un des nôtres, un des nôtres qui est dans le mal. On va faire ce qu’on peut pour l’aider. On l’a vu sur les réseaux : un jeune Honda était en détresse suite au vol de sa moto. Il nous a paru naturel de lui donner un coup de main. Il faut aussi parler du soutien de Josse Sallefranque et du team SR, qui ont apporté un soutien en pièces pour la moto, et du temps de travail passé dessus. Et, par chance, il a pu partir avec une moto neuve, qui n’avait jamais roulé. On est contents d’avoir pu aider ce jeune, qui a en plus terminé la course » nous a confié la marque japonaise, par la voix de Bruno Skotnicki, responsable compétition chez Honda France.

Un beau bilan sportif comme humain

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le jeune pilote a plus que tenu son rang lors de la course où il affichait le numéro 375 en terminant 229ème du classement général de l’épreuve (194ème au scratch sur près de 1 300 participants) et en bouclant 9 tours.

Une joie pour le pilote, passé du cauchemar au rêve en quelques jours seulement : « On a eu des échanges par mail, je suis allé chercher la moto dans la Somme. C’est beaucoup d’émotions, c’est de la joie, avoir une si grosse marque qui me vienne en aide, c’est fou ! Dans mon malheur, c’était un rêve de rouler avec une marque. Ils m’ont préparé la moto, une Honda 450 CRF 2026 avec les pièces avec lesquelles j’avais l’habitude de rouler. Elle est similaire à la mienne mais plus récente »

Gagnant plus de 200 places par rapport à sa première participation à l’Enduropale, Arthur donne déjà rendez-vous pour l’édition 2027 de l’épreuve : « Je n’ai pas dit mon dernier mot ». On ne peut que lui souhaiter une préparation plus sereine.