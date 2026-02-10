Honda expose son nouveau moteur V3 et sa moto électrique pour la première fois en France à l’occasion du salon de Lyon

Il va y avoir de l’exclusivité sur le stand Honda du prochain Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tiendra du 26 au 1er mars à Eurexpo.

La pépite du stand Honda de 900 m2 du salon lyonnais sera sans aucun doute le prototype du roadster intégrant le tout nouveau moteur V3 à 75° de 900 cm³ complété par un compresseur à commande électronique. Selon le constructeur, il offre ainsi le couple d’un 1 200 cm³ dans le gabarit d’un 800. Ce concept, véritable vitrine technologique, promet une réponse moteur instantanée sans les temps de latence des turbos classiques.

Présenté lors du salon de Milan en novembre dernier, le prototype V3R 900 E-Compressor sera pour la première fois visible en France à l’occasion du Salon du 2 Roues.

L’autre grande attraction du stand Honda sera la présentation, également exclusive en France, de la première moto électrique du constructeur japonais : la WN7. Annoncée avec environ 140 km d’autonomie, une batterie 9,3 kWh, un moteur 18 kW, et une compatibilité avec des infrastructures de recharge type automobile (CCS2), dont une charge 20 % à 80 % en 30 minutes elle arrivera prochainement sur le marché à partir de 14 999 euros.

Au milieu de ces exclusivités, le stand Honda proposera également un espace baptisé « Dreamtech », qui mettra en scène plusieurs modèles Honda qui ont offert des solutions innovantes : la CB650R « Full » version E-Clutch (transmission à embrayage électronique), CRF1100AS DCT (transmission à double embrayage), CB750 Hondamatic (transmission automatique), DN-01 HFT (transmission Hydrostatique) et le Super Cub (embrayage centrifuge).

Pour le côté historique, toujours, Honda présentera une exposition exceptionnelle qui reviendra sur le cap symbolique des 500 millions de motos produites par Honda dans son histoire.

Une sélection de modèles ayant marqué l’histoire de la marque sera exposée, notamment les CB750 Four, CBR900RR, CBX1000, NR750, NSR400R, VFR750R RC30, XRV 650 Africa Twin, CR250 Elsinore, RC213VS.

Le salon lyonnais sera également l’occasion de découvrir les nouveautés 2026 de la marque, marque, les CB1000GT (Sport GT) et CB1000F (Néo-rétro), mais aussi l’élargissement de technologies d’assistance à la conduite, avec l’embrayage robotisé e-Clutch pour la gamme 500 et 750 cm3, et l’actualité d’un scooter majeur du marché européen : le SH125, remanié pour 2026.

Enfin, pour les fans de sport, Lyon offrira la possibilité de rencontrer plusieurs pilotes de la marque engagés au plus haut niveau (Ana Carasco, John McGuinness, Corentin Perolari, Adrien Van Beveren, et bien d’autres), avec comme tête d’affiche rien de moins que Toni Bou, recordman absolu du trial, avec un palmarès porté à 38 titres mondiaux (19 TrialGP + 19 X-Trial) à l’issue de la saison 2025.

Les visiteurs pourront aussi essayer une sélection de modèles Honda sur route dans le cadre du Honda Dreams Tour, avec un départ depuis la zone d’essais (piste extérieure, derrière Hall 4), de 9h30 à 17h, et découvrir l’univers trail/off-road avec la présence de David Frétigné sur la piste dédiée (Hall 2.2), tous les jours de 10h à 12h puis de 14h à 19h.