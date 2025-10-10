La nouvelle rétro Honda CB1000F arrive en France

On l’attendait depuis la présentation du modèle lors du salon d’Osaka en mars dernier.

Honda vient de présenter la CB1000F, confirmant ainsi que le nouveau gros roadster au look rétro sera bel et bien également disponible en Europe.

Inspirée des icônes de la gamme CB, notamment la CB750F AMA de Freddie Spencer, la Honda CB1000F peut compter sur un style général épuré. Parmi les autres influences rétro, on retrouve un phare rond unique flanqué de deux avertisseurs sonores, des graphismes présents sur le réservoir et un échappement sur mesure surmonté d’un silencieux de type « mégaphone ».

Au cœur de la CB1000F on retrouve le moteur de la CBR1000RR Fireblade, qui équipe déjà la nouvelle Honda Hornet 1000. Des arbres à cames révisés pour le calage des soupapes d’échappement et d’admission, ainsi qu’une admission optimisée, offrent dans cette configuration une puissance de 123 chevaux à 9 000 tr/min et un couple maxi de 103 Nm à 8 000 tr/min.

Une rétro au coeur de sportive

Au niveau de la partie-cycle, les suspensions sont confiées à Showa, avec une fourche SFF-BP USD de 41 mm utilisée à l’avant, associée à un amortisseur arrière réglable Showa à biellette Pro-Link à l’arrière. Le freinage de la moto, dont la hauteur de selle est annoncée à 795 mm, est assuré par des étriers de frein avant à quatre pistons à montage radial qui actionnent des disques flottants de 310 mm.

La Honda CB1000F (214 kg) allie look rétro avec technologie moderne, et peut compter sur une centrale inertielle (IMU) à six axes qui gère l’ABS en virage, tandis que l’accélérateur électronique (TBW) propose trois modes de conduite par défaut pour adapter la moto à toutes les conditions.

Grâce aux combinaisons prédéfinies de puissance, de frein moteur, de contrôle de couple et de contrôle de vitesse avec contrôle de wheeling intégré, ainsi qu’à deux mode "user" permettant au pilote de personnaliser ses réglages préférés, le pilote est libre de choisir le mode adapté à chaque type de conduite.

Pour l’instrumentation, on retrouve un écran TFT de cinq pouces, offrant une connectivité Honda RoadSync pour smartphone via le simple commutateur situé sur le guidon gauche, ainsi que d’un système smart key.

La Honda CB1000F sera disponible à partir de 12 099 euros dans plusieurs coloris : gris métallique avec bandes latérales bleues, gris métallique avec bandes grises et noir avec bandes rouges.