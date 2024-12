La Honda CB1000 Hornet est un rappel, oui, mais pas une vaccination !

En redevenant simple et efficace à la fois, la nouvelle Hornet 1000 revient aux fondements de ce qu’est un roadster, rappelant qu’il n’y a pas que les onéreux trails dans la vie motarde. Elle évoque fortement la 900 dans sa philosophie et dans son comportement joueur et pourtant serein. Une caractéristique dont on peut trouver les limites sur petites routes tortueuses et à haute vitesse, tout en les dépassant sans prendre trop de risques, dès lors que l’on est suffisamment expérimenté. Elle place cela dit la barre de la puissance et de la rigueur nettement plus haut que son aînée, mais perd en confort sur long trajet (selle bi place courte), ce qu’elle gagne en performance. Si elle est en mesure de se livrer à tout le monde du fait de son moteur « docile » avant le dernier tiers de son compte-tours, elle réclame ensuite du savoir faire et du savoir être pour exploiter au mieux son freinage presque trop puissant sur la SP, sa partie cycle hyper vive, agile, tournant court et pourtant stable tant que l’on joue sur un revêtement correct. Comme souvent, pour dépasser quelques limites de feeling, il faudra opter pour d’autres pneumatiques ou pour un réglage précis des suspensions. La fourche Showa, déjà satisfaisante, réclame à ce titre plus d’attention que l’amortisseur Öhlins TTX36 résolument performant, tandis que leur accord est probant tout en marquant une différence de ressenti.

Au regard de son tarif ou de son accessibilité mécanique et physique, sans oublier ses proportions physiques ou encore son approche des bas et mi-régimes apportant une forme de docilité, la CB1000 Hornet nouvelle génération redonne un sens et une pertinence à la famille des naked bikes sans chichi et bien équipées. Grâce à elle, ces motos simples et pétillantes (pour ne pas dire piquantes), dénudées, et enthousiasmantes, redeviennent attractives financièrement sans rien sacrifier aux sensations, bien au contraire.

En cela, cette Hornet devient la moto au meilleur rapport prix/performance, sensations de la marque ailée et peut-être du marché, ce que sa petite sœur 750 nettement moins expressive avait déjà proposé avec le succès qu’on lui connaît. Voici une Hornet pur jus que l’on est heureux de retrouver, sans commune mesure avec les anciennes, mais en étant digne héritière, quitte à lui pardonner un phare avant que d’aucuns auraient pu apprécier différent.

Caradisiac a aimé