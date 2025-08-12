Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda

La moto de Michael Schumacher vendue pour une somme folle

Dans Moto / Loisirs

Olivier Cottrel

Mise en vente aux enchères, la Honda CBR1000RR de Michael Schumacher a fait s'envoler les enchères. L'exemplaire unique au monde de la sportive spécialement préparée pour l'ancien champion du monde Formule 1 a été adjugé pour 64 800 euros.

Estimée entre 25 000 et 35 000 euros, la Honda CBR1000RR SC59 de Michael Schumacher a vu les enchères s'envoler pour finalement être attribuée à 64 800 euros, soit le double de son estimation initiale.

Il faut dire que la moto est unique au monde puisqu'elle est passée entre les mains du multiple champion du monde de Formule 1 allemand. La CBR vendue par RM Sotheby's, arborant le numéro 77, a été spécialement préparée par le team de course Holzhauer Racing Performance pour permettre à Schumacher de l'utiliser en piste. Pour l'anecdote, Schumacher avait même envisagé de participer au championnat allemand (IDM) sous le pseudonyme de « Marcel Niederhausen », mais cette requête n'avait finalement pas été autorisée.

Près de 65 000 euros pour la moto de Michael Schumacher

Concernant les données techniques de la sportive japonaise datant de 2010, elle est équipée d'un ECU qui gère le contrôle de traction, l'anti-wheeling et le contrôle de couple. La moto dispose également d'une boîte à air sport, d'un refroidisseur d'huile, d'un guidon racing, d'un shifter et d'un ensemble d'échappement Akrapovic en titane. Une moto qui n'affichait au moment de la vente que 3 752 kilomètres au compteur.

L’enchère incluait également des objets rares et précieux : un casque Schuberth signé par Michael Schumacher, une paire de gants Held dédicacés et une housse de protection personnalisée au nom du pilote et de Honda. Un ensemble raflé pour un joli montant qui s'explique surtout par l'identité de son ancien propriétaire que par la moto en elle-même.

