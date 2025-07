La Honda CBR1000RR de Michael Schumacher mise aux enchères : une pièce unique de vitesse et de légende

Cette CBR1000RR n’est pas une simple sportive sortie d’usine. Entièrement métamorphosée en 2010 par Holzhauer Racing Performance — un préparateur allemand réputé pour ses Honda engagées en Superbike — elle avait pour mission de répondre aux exigences très pointues de Schumacher lors de ses sessions d’essais privés sur circuit.

Portant fièrement le numéro 77, choisi par le champion allemand lui-même, la moto regorge d’équipements haut de gamme : calculateur de course (ECU) avec contrôle de traction, anti-wheeling et gestion du patinage, boîte à air de compétition, radiateur d’huile amélioré, demi-guidons spécifiques, shifter rapide et ligne d’échappement Akrapovič en titane.

Résultat : 200 chevaux pour un poids plume de 172 kg à sec — des chiffres dignes d’une Superbike de compétition.

Une pièce de collection estimée entre 25 000 et 35 000 €

Mise en vente sans prix de réserve, la moto est estimée entre 25 000 et 35 000 euros. L’enchère inclut également des objets rares et précieux : un casque Schuberth signé par Michael Schumacher, une paire de gants Held dédicacés et une housse de protection personnalisée au nom du pilote et de Honda.

Avant de se laisser tenter par l’adrénaline, deux points cruciaux sont à considérer :

Avec seulement 3 752 km au compteur, la CBR1000RR est juridiquement considérée comme « neuve » au regard de la TVA intracommunautaire. Tout acheteur privé devra donc s’acquitter des démarches administratives et du paiement de la TVA dans son pays de résidence.

La belle n’ayant pas tourné depuis plusieurs années, elle nécessitera une révision complète (moteur, fluides, pneus, éléments de sécurité) avant de retrouver le bitume. Il faudra donc prévoir un budget supplémentaire pour cette remise en état.

En somme, acquérir la Honda CBR1000RR de Michael Schumacher, c’est s’offrir bien plus qu’une moto : c’est entrer dans la légende d’un des plus grands champions de l’histoire du sport automobile — mais aussi assumer quelques contraintes techniques et fiscales. Avis aux passionnés… et aux courageux !