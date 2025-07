Le Grand Prix d’Allemagne prolongé jusqu’en 2031… mais le Sachsenring divise le paddock MotoGP

Un choix stratégique : le Sachsenring attire chaque année plus de 250 000 spectateurs, faisant de l’événement le plus grand rendez-vous sportif du pays. L’Allemagne est également un pilier essentiel pour le MotoGP, représentant le marché européen le plus puissant et constituant une pièce maîtresse des ambitions de croissance de la discipline.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous courrons en Allemagne jusqu’en 2031. C’est un marché clé et un événement incroyable pour nos fans », a salué Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports.

Marc Márquez, véritable roi du Sachsenring, ne peut que se réjouir. Fort d’une série quasi ininterrompue de victoires sur ce tracé toutes catégories confondues, la prolongation du Grand Prix sur « son » circuit pourrait peser lourd dans ses futures luttes pour le titre.

Le Sachsenring : Une célébration populaire… mais des inquiétudes sur la sécurité

Si la prolongation fait l’unanimité du côté des organisateurs et des autorités locales, le ton est plus nuancé dans le paddock. Plusieurs pilotes, notamment la nouvelle étoile montante Pedro Acosta, ont exprimé des réserves quant à la sécurité du circuit, jugé parfois trop étroit et trop proche des murs pour les MotoGP modernes, toujours plus puissantes.

« Les murs sont trop proches ici, même si la MotoGP ne passe pas la sixième vitesse. On a vu des chutes violentes, comme celle de Morbidelli. J’étais à 50 cm du mur en pensant que j’allais le percuter. C’est trop près. »

Acosta n’hésite pas à évoquer la possibilité de trouver un autre circuit en Allemagne, moins exigu, pour accueillir le Grand Prix. Ses propos reflètent une préoccupation grandissante chez certains pilotes, surtout après un week-end marqué par plusieurs incidents spectaculaires.

Pour les autorités locales, cependant, le Sachsenring demeure un atout irremplaçable. Le Dr Gerd Ennser, président des sports de l’ADAC, insiste :

« Le MotoGP au Sachsenring est l’événement de sport moto le plus important du pays. Nous voulons poursuivre sur cette lancée, et la coopération avec les autorités de la Saxe est essentielle pour l’avenir de la course. »*

Reste à savoir si la passion du public et l’attachement historique au circuit pèseront plus lourd que les questions de sécurité technique soulevées par les pilotes. Le MotoGP n’a pas fini de faire vibrer la Saxe, ni de nourrir les débats sur l’avenir du Sachsenring.