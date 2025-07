Triumph améliore sa cross conçue pour la course

Près de deux ans après sa présentation officielle, la Triumph TF-250 X, première moto de cross développée par le constructeur, profite d'une mise à jour axée sur les performances, la durabilité et l'expérience du pilote.

Affinée après une première année de compétition, cette nouvelle version comprend une boîte à air et un silencieux entièrement redessinés pour optimiser le flux d'air, une cartographie moteur améliorée pour une puissance (48 chevaux à13 500 tr/min) et une réponse de l'accélérateur accrues, notamment avec un nouvel embrayage Exedy haute performance qui offre un engagement plus direct, une meilleure durabilité et une capacité de couple nettement supérieure. Le réglage de la suspension a également été mis à jour.

Une véritable moto de compétition signée Triumph

Conçus pour répondre aux nouvelles réglementations FIM et AMA en matière de bruit, le tout nouveau filtre à air et le silencieux ont quant à eux été développés pour satisfaire à la fois les exigences de performance en course et de bruit.

Pour compléter ces mises à jour techniques développées d'après les expériences acquises en compétition, les designers Triumph ont créé pour 2026 un nouveau graphisme, avec des décalcomanies moulées dans la matière, dans un jaune Triumph Performance Yellow.

La TF 250-X mise à jour sera commercialisée à partir de 10 595 €, soit une baisse de 600 euros par rapport à son prix de lancement en 2023, et peut être commandée dès maintenant chez les concessionnaires motocross Triumph.