La moto de cross Triumph triomphe aux États-Unis

Dévoilée en novembre 2023, la Triumph TF 250-X est la première moto de cross du constructeur anglais.

Reposant sur un moteur inédit de 250 cm3, la petite moto de cross a traversé l’Atlantique pour faire ses premiers pas en compétition, aux mains du pilote américain Jordon Smith.

Un premier test grandeur nature qui a porté ses fruits puisque le constructeur britannique est reparti de Glendale, et de l’AMA Supercross « Triple Crown » avec une victoire dans la troisième manche de l’épreuve, lui permettant, après avoir terminé deuxième et troisième, de s’adjuger la victoire finale devant deux Yamaha.

Une première couronne qui arrive après avoir seulement participé à treize manches du championnat américain de Supercross.

La première victoire d'une longue série pour Triumph ?

Cette première victoire en AMA Supercross de Triumph permet même au pilote officiel de la marque britannique d’occuper dorénavant la seconde place au classement général, deux points seulement derrière Julien Beaumer et sa KTM.

Un résultat qui ravit à la fois le pilote : « C’est incroyable. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe pour leur travail. Tout était parfait, c'était une journée impeccable. C'est incroyable de remporter la première victoire pour Triumph et nous ne faisons que commencer », comme le P.-D.G. de Triumph, Nick Bloor : « Quel grand moment pour Triumph ! Voir Jordon sur la plus haute marche du podium témoigne du dévouement de toute l’équipe travaillant sur nos projets tout-terrain. L’équipe a travaillé incroyablement dur pour arriver à ce point, et cette victoire est le résultat de tous leurs efforts. »