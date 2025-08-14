La première Ducati MotoGP de Nicky Hayden est à vendre

Après la Honda CBR1000RR de Michael Schumacher, attribuée pour 64 800 euros, une autre moto pourrait voir les enchères s'envoler : une Ducati Desmosedici GP8 sur laquelle Nicky Hayden a disputé ses premiers tours de roues pour la marque italienne en 2008 lors des essais de pré-saison à Valence.

La moto du champion du monde MotoGP 2026, aux couleurs du drapeau américain, sera mise en vente le samedi 16 août prochain par RM Sotheby's. Si elle a été estimée entre 195 000 et 283 000 euros par les experts de Sotheby's, les prix pourraient s'envoler tant la moto est une exclusivité particulièrement recherchée par les collectionneurs du monde entier. Unique exemplaire de la Ducati Desmosedici GP8 arborant cette livrée, sans sponsor, ni même logo Ducati, qui n'a jamais été reproduite par la suite, la moto de Nicky Hayden devrait faire s'enflammer les enchérisseurs.

Une moto d'exposition facturée au prix fort

La moto a été achetée initialement directement auprès de Ducati Corse en 2010, dans le cadre d'un achat de lot de matériel GP7 et GP8, et est arrivée démontée. Elle a depuis été reconstruite avec des pièces d'origine, dont un cadre fabriqué en juillet 2008, un réservoir utilisé en course par Hayden et des composants identifiés par le label « NH » sur le cadre, les roues et les durites, certifiant leur origine.

Elle est actuellement présentée en configuration « show bike », avec le moteur démonté et hors service et semble donc se destiner à rester une pièce de collection plus qu'une moto « roulante ».