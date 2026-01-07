Oubliez tout ce que vous savez : cette moto électrique parcourt 600 km et se recharge en quelques minutes !

Le monde de la moto électrique vient de se prendre un sacré uppercut.

Oubliez les designs futuristes et autres gadgets qui prétendent révolutionner la mobilité, ce que propose Verge avec sa TS Pro pourrait bien changer l’univers encore balbutiant de la moto électrique.

La promesse de Verge est claire : oubliez la pause déjeuner forcée de deux heures ou l’attente interminable devant une borne capricieuse. Avec sa nouvelle TS Pro, Verge promet de récupérer des centaines de kilomètres en seulement dix minutes. Soit le temps de retirer son casque, boire un café, ou une petite mousse, et de se dégourdir les jambes.

Et comment ? Grâce à l’intégration d’une batterie solide pour animer le moteur électrique, qui reste pour sa part intégré dans la roue arrière, toujours dépourvue de moyeu.

Une innovation qui va changer le monde de la moto électrique ?

Et une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas les Chinois qui ont dégainé les plus vite. L’innovation nous vient de Verge, et de sa collaboration avec l’entreprise Donut Lab, qui fabrique ses propres cellules en Europe.

Fini le lithium-ion classique, place à l’électrolyte solide. C’est plus compact, ça refroidit mieux et, cerise sur le gâteau, ça ne risque pas de transformer le garage en brasier. Deux versions sont au menu pour la Verge TS Pro : 18 kWh (charge 100 kW) ou 30 kWh (charge 200 kW). Il est donc dorénavant possible de récupérer entre 200 et 300 km en un claquement de doigts.

Côté tarif, il va tout de même falloir sortir un (très) gros billet pour profiter de cette révolution, avec une gamme qui débute à partir de 36 880 euros pour la Verge TS Pro et qui peut même grimper à 54 880 euros pour la TS Ultra.