Le constructeur français Dab Motors rend sa moto électrique accessible à tous
À l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon, le jeune constructeur français Dab Motors a dévoilé l’ultime évolution de sa moto électrique, la 1. Une version qui se fait plus accessible avec un tarif qui passe sous la barre des 10 000 euros, sans compromis sur le design.
Il y a du nouveau chez Dab Motors.
Le petit constructeur français, qui fêtera cette année ses 10 ans a fait du chemin.
Aujourd’hui rattaché au géant Peugeot Motocycles, Dab Motors profite de l’édition 2026 du Salon du 2 Roues de Lyon pour présenter au public l’ultime évolution de sa moto électrique, la 1 (One).
Deux ans après la 1α, sa série limitée inaugurale, la marque française ne simplifie affine son offre, et surtout, la rend plus accessible sans renier son parti pris esthétique avec un design toujours aussi travaillé qui fait véritablement l’ADN de la marque de Bayonne.
Côté technique, la moto repose sur un moteur électrique offrant 31 chevaux et une vitesse maximale de 120 km/h pour un poids total de 145 kg. Elle dispose aussi de suspensions Kayaba, d’une selle entièrement redessinée et d’une hauteur réglable de 800 à 880 mm qui la rendent encore plus accessible à tous les motards.
Une moto électrique largement personnalisable
La DAB 1 est disponible dès maintenant à la commande sur le site Internet de Dab Motors, à partir de 9 990 € ou en leasing à 199 €/mois sans apport (homologation 125 cm3/L3e-A1).
Grâce au configurateur en ligne, la DAB 1 devient la moto la plus personnalisable du marché. Des milliers de finitions sont possibles pour créer une moto unique. Une approche sur-mesure saluée par le Red Dot Design Award et validée par les plus grandes icônes de la pop culture comme Inoxtag, J Balvin, Rosalia, Marcus Rashford et la marque Burberry.
DAB Motors annonce également que la livraison à domicile est offerte aux 50 premiers clients DAB 1 européens.
