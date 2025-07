La moto d’Akira prend vie : la DAB 1α Akira Replica, entre futur et réalité

La base de cette moto unique, c’est la DAB 1α, un modèle électrique compact et léger. En seulement trois semaines, VVT a réussi à la métamorphoser en une version moderne et futuriste de la mythique moto de Shotaro Kaneda.

Certes, il ne s’agit pas d’une reproduction fidèle au millimètre : proportions et lignes sont revisitées. Mais la signature visuelle est bien là. Carrosserie dessinée grâce à l’intelligence artificielle, pièces créées par impression 3D, peinture rouge satinée appliquée à la main puis patinée pour un effet « usé » volontaire, avec rayures et irrégularités assumées : tout est pensé pour évoquer l’esthétique cyberpunk d’Akira.

Détail futuriste : les enjoliveurs imprimés en 3D sont garnis de mousse insonorisante, donnant à la moto un bruit grave et vibrant lors de la conduite, une rareté sur une machine électrique.

Un moteur électrique punchy sous une robe cyberpunk

Sous la carrosserie se cache la partie technique de la DAB 1α. Le moteur développe 29 chevaux et un couple impressionnant de 393 Nm, pour seulement 125 kg sur la balance. L’autonomie annoncée avoisine 160 km en ville, largement de quoi se faufiler dans la jungle urbaine.

Déjà produite à seulement 400 exemplaires dans sa version standard, la DAB 1α est un modèle exclusif. Son prix de base se situe autour de 15 000 euros. Pour la version Akira Replica, le tarif reste encore top secret, mais on peut s’attendre à un ticket plus élevé compte tenu du travail sur-mesure et de la dimension artistique du projet. Les précommandes seront bientôt ouvertes, pour ceux qui rêvent de chevaucher un morceau de manga sur roues.

La DAB 1α Akira Replica prouve que le rêve cyberpunk peut quitter l’écran pour la route… ou du moins, pour les rues de nos villes modernes.