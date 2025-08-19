Harley-Davidson en MotoGP, on connait le programme

Fruit de la collaboration entre Harley Davidson et le MotoGP, la Harley-Davidson Bagger World Cup va débarquer lors de la saison 2026. Elle mettra aux prises les moteurs V-Twin des motos de la plateforme Grand American Touring de Harley-Davidson spécialement préparés pour la course, à l'image du championnat King of the Baggers américain.

Cette nouvelle catégorie offrira une nouvelle vitrine sportive à l'une des plus emblématiques marques d'Amérique du Nord.

La série comprendra six manches incluses dans le calendrier du MotoGP et réparties en Amérique du Nord et en Europe, en débutant aux États-Unis, berceau de Harley-Davidson, avant de se poursuivre en Europe et sur la scène mondiale pour terminer avec une manche sur le Red Bull Ring en Autriche.

Le programme complet de la Harley-Davidson Bagger World Cup

• Austin, États-Unis : 27 au 29 mars

• Mugello, Italie : 29 au 31 mai

• Assen, Pays-Bas : 26 au 28 juin

• Silverstone, Grande-Bretagne : 7 au 9 août

• Aragon, Espagne : 28 au 30 août

• Red Bull Ring, Autriche : 18 au 20 septembre

Kolja Rebstock, vice-président senior des marchés internationaux chez Harley-Davidson : « Le lancement de la Harley-Davidson Bagger World Cup marque le début d'une nouvelle ère audacieuse pour Harley-Davidson et le sport moto. Cette série vise à repousser les limites de nos machines, de nos pilotes et de notre marque sur la scène mondiale. Nous sommes fiers de nous associer au MotoGP pour donner vie à cette vision ».

Carlos Ezpeleta, directeur sportif de Dorna Sports, détenteur des droits du MotoGP : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'innover et de nous développer, tant sur les circuits pour nos foules toujours plus nombreuses à suivre notre évolution, que pour étendre encore davantage la portée de ce sport, en restant fidèles à ce que les fans aiment dans le MotoGP, mais en trouvant des moyens de toucher de nouveaux publics. La Harley-Davidson Bagger World Cup répond à ces attentes. Elle sera un fantastique complément aux week-ends de course pour les fans présents sur place tout en connectant notre discipline à l'une des marques lifestyle et culturelles les plus emblématiques d'Amérique du Nord et du monde entier ».

Jeff Schuessler, directeur mondial, Marketing & Partenariats Programmes de course, Harley-Davidson : « Cette nouvelle coupe est la prochaine étape dans l'évolution de Harley-Davidson en matière de course. Nous avons vu ce qu'il était possible de faire avec King of the Baggers aux États-Unis et nous apportons désormais cette même énergie, ces mêmes performances et cette même attitude sur la scène mondiale. Il s'agit de bien plus que de simples courses ; c'est un message au monde sur qui nous sommes et où nous allons ».