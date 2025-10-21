Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Harley Davidson

Ladies of Harley 2025 : 900 motardes, une seule passion !

Dans Moto / Loisirs

Jérôme Burgel

Elles ont fait rugir leurs Harley à travers l’Émilie-Romagne : 900 femmes, venues d’Italie et d’ailleurs, ont pris part à la 5ᵉ édition du Ladies of Harley National Run, un événement aussi bruyant qu’émouvant.

Ladies of Harley 2025 : 900 motardes, une seule passion !

Ce week-end d’octobre, les rues de Reggio Emilia et de Correggio ont vibré au son des bicylindres américains. Plus de 400 Harley-Davidson ont traversé la ville dans une parade spectaculaire de 4 kilomètres, sous les applaudissements du public.

Mais au-delà du chrome et des cuirs, les Ladies of Harley roulaient pour une cause : soutenir la recherche et défendre les droits des femmes. Grâce à leur mobilisation et à celle des chapitres du Harley Owners Group (H.O.G.), plus de 16 000 euros ont été récoltés pour deux fondations :la Fondazione Umberto Veronesi, dédiée à la recherche scientifique, et la Fondazione Una Nessuna Centomila, engagée contre la violence faite aux femmes.

Ladies of Harley 2025 : 900 motardes, une seule passion !

Un week-end plein de cœur et de moteur

Tout a commencé le 4 octobre, avec une parade reliant Correggio à Reggio Emilia, suivie d’un dîner de gala où les chapitres les plus engagés ont été récompensés. Le lendemain, la grande parade s’est élancée dans le centre historique, jusqu’à la Piazza della Vittoria, transformée pour un jour en temple du deux-roues au féminin.

Cette 5ᵉ édition du Ladies of Harley National Run n’était pas qu’un simple rassemblement : c’était une déclaration de fierté et de solidarité. Des motardes de tous horizons unies par un même cri : celui de la liberté, du partage et du courage.

Elles sont venues pour rouler, pour vivre, pour se battre. Et elles l’ont fait avec le sourire et le vrombissement du cœur. Ladies of Harley 2025 : un week-end de passion, de générosité… et de puissance au féminin.

Mots clés :

