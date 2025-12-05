Des prix en baisse pour les Kawasaki Z900RS 2026

Les bonnes nouvelles se suivent pour les amateurs de Kawasaki.

Après la KLE500 annoncée à 6 549 euros pour la standard et 7 399 euros pour la SE, et la grosse sportive ZX-10R 2026 à 18 999 euros, Kawasaki vient de dévoiler les tarifs de ses Z900RS.

Pour 2026, la gamme profite de nombreuses améliorations tournées vers le pilote visant à améliorer l’expérience de conduite. Au cœur de la Z900RS, on retrouve le quatre-cylindres en ligne de 948 cm3, désormais complété par un accélérateur électronique, un régulateur de vitesse électronique et un ensemble d’aides à la conduite piloté par centrale inertielle (IMU), intégrant l’aide à la prise de virage, ainsi qu’un quickshifter bidirectionnel pour des passages de rapports encore plus fluides et précis.

Un nouveau millésime avec un prix en baisse

Parmi les autres nouveautés de ce millésime 2026, le nouveau silencieux et les collecteurs d’échappement revus apportent à la moto un caractère renouvelé.

Aux côtés de la version standard de la Z900RS, la SE est la déclinaison la mieux équipée avec son freinage Brembo comprenant les étriers avant et les disques de 300 mm, ainsi que des durites tressées et un amortisseur arrière Öhlins haut de gamme avec réglage de la précharge déportée. Une prise USB-C intégrée sur le guidon complète l’équipement.

La version standard est disponible à partir de 13 299 euros, le coloris Black Ball Edition à partir de 13 499 euros, et la Kawasaki Z900RS SE est accessible à partir de 14 899 euros.