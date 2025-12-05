Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kawasaki Z 900 Rs

Des prix en baisse pour les Kawasaki Z900RS 2026

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Découvertes il y a quelques semaines, les nouvelles Kawasaki Z900RS 2026 ont maintenant des tarifs officiels. Et bonne nouvelle pour les clients, ils sont en baisse par rapport au millésime 2025.

Des prix en baisse pour les Kawasaki Z900RS 2026

Les bonnes nouvelles se suivent pour les amateurs de Kawasaki.

Après la KLE500 annoncée à 6 549 euros pour la standard et 7 399 euros pour la SE, et la grosse sportive ZX-10R 2026 à 18 999 euros, Kawasaki vient de dévoiler les tarifs de ses Z900RS.

Pour 2026, la gamme profite de nombreuses améliorations tournées vers le pilote visant à améliorer l’expérience de conduite. Au cœur de la Z900RS, on retrouve le quatre-cylindres en ligne de 948 cm3, désormais complété par un accélérateur électronique, un régulateur de vitesse électronique et un ensemble d’aides à la conduite piloté par centrale inertielle (IMU), intégrant l’aide à la prise de virage, ainsi qu’un quickshifter bidirectionnel pour des passages de rapports encore plus fluides et précis.

Un nouveau millésime avec un prix en baisse

Des prix en baisse pour les Kawasaki Z900RS 2026

Parmi les autres nouveautés de ce millésime 2026, le nouveau silencieux et les collecteurs d’échappement revus apportent à la moto un caractère renouvelé.

Aux côtés de la version standard de la Z900RS, la SE est la déclinaison la mieux équipée avec son freinage Brembo comprenant les étriers avant et les disques de 300 mm, ainsi que des durites tressées et un amortisseur arrière Öhlins haut de gamme avec réglage de la précharge déportée. Une prise USB-C intégrée sur le guidon complète l’équipement.

Des prix en baisse pour les Kawasaki Z900RS 2026

La version standard est disponible à partir de 13 299 euros, le coloris Black Ball Edition à partir de 13 499 euros, et la Kawasaki Z900RS SE est accessible à partir de 14 899 euros.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Kawasaki

Voir toute l'actu Kawasaki

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité